التموين تكشف سببًا جديدًا لوقف بطاقة التموين.. حالات الإيقاف وطريقة إعادة التفعيل

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن سبب جديد قد يؤدي إلى وقف بطاقة التموين لبعض المستفيدين، وذلك في إطار أعمال الفحص والمراجعة المستمرة لبيانات المواطنين المستحقين للدعم، بهدف التأكد من انطباق معايير الاستحقاق عليهم.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن امتلاك المستفيد عقارًا أو شقة فارهة أصبح من الحالات التي قد تتسبب في وقف بطاقة التموين، مشيرًا إلى أن المواطنين الذين توقفت بطاقاتهم لهذا السبب يمكنهم تقديم مستندات رسمية تثبت عدم امتلاكهم للعقار محل الفحص.

سبب جديد لوقف بطاقة التموين

وأشار المصدر إلى أن المواطن الذي تم وقف بطاقة التموين الخاصة به بسبب الاشتباه في امتلاك عقار أو شقة فارهة، يمكنه الحصول على إفادة رسمية من هيئة المجتمعات العمرانية تفيد بعدم امتلاكه للعقار محل الفحص.

وأوضح أن هذه الإفادة يمكن تقديمها ضمن المستندات المطلوبة لإعادة فحص موقف البطاقة، تمهيدًا لاتخاذ القرار بشأن استمرار الإيقاف أو إعادة تفعيل بطاقة التموين، وفقًا لنتيجة مراجعة المستندات المقدمة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار عمليات مراجعة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، للتأكد من صحة البيانات المسجلة ومدى استحقاق المواطنين للدعم.

أسباب وقف بطاقة التموين 2026

وأوضح المصدر أن أسباب وقف بطاقة التموين تنقسم إلى عدد من الحالات، لافتًا إلى أن بعض البطاقات تم إيقافها نتيجة استمرار أعمال الفحص والمراجعة، بينما توقفت بطاقات أخرى بسبب عدم قيام أصحابها بتحديث البيانات المطلوبة.

وتشمل حالات الوقف النهائي، وفقًا للمصدر، ثبوت امتلاك المستفيد سيارة حديثة أو مرتفعة القيمة، أو امتلاك أكثر من سيارة، بالإضافة إلى استيراد سيارات من الخارج.

كما تتضمن حالات الوقف النهائي الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات تعليم دولي أو خاص، فضلًا عن امتلاك شركات أو سداد ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالشركات.

وتشمل الأسباب كذلك سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير، إلى جانب حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على 10 أفدنة.

حالات الوقف المؤقت لبطاقة التموين

وفي المقابل، توجد حالات يتم فيها وقف بطاقة التموين مؤقتًا، وهي الحالات التي ترتبط بمخالفات يمكن للمواطن إنهاؤها أو تسوية أوضاعها وفقًا للقواعد المنظمة.

وأوضح المصدر أن الوقف المؤقت يشمل حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، وكذلك سرقة التيار الكهربائي أو صرف معاشات دون وجه حق.

وأكد أن الوقف المؤقت لا يعني إلغاء حق المواطن في الحصول على الدعم بشكل نهائي، وإنما يستمر الإيقاف طوال فترة استمرار المخالفة.

وبمجرد إزالة سبب المخالفة أو إجراء التصالح مع الدولة، وفقًا لطبيعة كل حالة، يمكن للمواطن التقدم بالمستندات اللازمة لإعادة فحص موقف بطاقة التموين ورفع الإيقاف عنها حال ثبوت زوال السبب.

كيفية إعادة تفعيل بطاقة التموين بعد الإيقاف

ويمكن للمواطنين الذين تم وقف بطاقة التموين الخاصة بهم التقدم بطلب لإعادة فحص موقف البطاقة، من خلال تقديم المستندات الرسمية التي تثبت زوال سبب الإيقاف.

وتختلف المستندات المطلوبة بحسب سبب وقف البطاقة، حيث يمكن تقديم شهادة التصالح في محاضر سرقة التيار الكهربائي، أو المستندات الرسمية التي تثبت انتهاء المخالفة، إلى جانب الإفادة التي تثبت عدم امتلاك العقار في الحالات المتعلقة بامتلاك شقة أو عقار.

خطوات تقديم طلب إعادة فحص بطاقة التموين

ويتطلب الأمر تحديث بيانات المواطن من خلال منصة مصر الرقمية، ثم طباعة استمارة التحديث والتوجه بها إلى أقرب مكتب تموين أو مركز خدمة تابع للوزارة.

ويقوم المواطن بتقديم المستندات المطلوبة وفقًا لحالته، ثم يحصل على رقم للشكوى يمكن استخدامه في متابعة موقف الطلب بعد تقديمه.

ويمكن متابعة نتيجة الشكوى من خلال الاتصال بالخط الساخن 19959، باستخدام رقم الشكوى، وذلك لحين الانتهاء من فحص المستندات المقدمة وتحديد موقف بطاقة التموين.

وتؤكد هذه الإجراءات أهمية متابعة المواطنين لبياناتهم المسجلة ضمن منظومة الدعم، وضرورة تحديثها عند طلب ذلك، إلى جانب الاحتفاظ بالمستندات الرسمية التي تثبت موقفهم من أسباب وقف البطاقة، خاصة في الحالات التي يكون فيها الإيقاف مرتبطًا ببيانات أو ممتلكات محل فحص ومراجعة.