مشروع إعادة بناء مدينة أتالنتيك سيتي يتجاوز حدود صالة اللعب

تشهد مدينة أتالنتيك سيتي مرحلة تنموية جديدة، لم يعد التركيز منصبًا على برج الألعاب فقط، ويُعد بإنقاذ المنتجع بخطوة واحدة مبهرة، بل بات الاستثمار ينتشر ليشمل الإسكان والطرق والمباني التاريخية ومتاجر الأحياء، ووفقًا لهيئة تنمية إعادة استثمار الألعاب، فقد تمت الموافقة على أكثر من 425 وحدة سكنية، أو إنجازها، أو البدء في بنائها مؤخرًا في أربعة أحياء.

هذا لا يمحو تاريخ المدينة الطويل من تأجيل الخطط، ولكنه يُظهر تحولًا من المشاريع الضخمة القائمة على المضاربة إلى تغييرات ملموسة يلمسها السكان على أرض الواقع.

تشغل، والممرات تصبح أكثر أمانًا، وتباع، والشقق تُفتح.

لا يكمن الاختبار المفيد في مدى روعة التصاميم، بل في ما إذا كانت المنازل تُشغل، والمتاجر تبقى مفتوحة بعد انحسار حركة المرور الصيفية.

المدخل يصبح حالة اختبار سكنية

في يناير 2026، وافقت هيئة تنمية إعادة تأهيل المناطق الساحلية (CRDA) على بناء 180 وحدة سكنية للإيجار في كاسبيان بوينت في ساوث إنتي. وفي أبريل، حصل مشروع آخر على الموافقة لبناء 74 منزلًا متلاصقًا و152 منزلًا متلاصقًا في تشيلسي.

وتساهم هذه الخطط في توجيه استثمارات خاصة كبيرة إلى أحياء انتظرت سنوات طويلة لتحقيق نمو سكني مستدام.