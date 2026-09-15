في إطار توجيهات الدولة المصرية بتعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتبادل الخبرات والتجارب الدولية، بما يدعم جهود تطوير البرنامج النووي المصري، يشارك الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في أعمال الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمقرر عقدها بالعاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر 2026.

«المحطات النووية» تشارك في الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

وتأتي مشاركة الدكتور شريف حلمي ضمن الوفد المصري المشارك في أعمال المؤتمر، برئاسة السفير محمد نصر، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية في فيينا، وذلك في إطار المشاركة المصرية الفاعلة في أعمال الوكالة، ومتابعة الموضوعات ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية

ويُعد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أبرز المحافل الدولية التي تجمع الدول الأعضاء لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المرتبطة بالمجال النووي، وفي مقدمتها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والعلوم والتكنولوجيا النووية، والأمان والأمن النوويان، إلى جانب برامج الوكالة في مجالات التعاون الفني وتنمية القدرات، كما تمثل دورة عام 2026 الدورة السبعين للمؤتمر العام منذ تأسيس الوكالة عام 1957 .

وتتضمن مشاركة الدكتور شريف حلمي عدداً من اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولي الوكالة وممثلي عدد من الدول والمؤسسات الدولية المتخصصة، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على المستجدات والتطورات في المجالات المرتبطة بالطاقة النووية.

وتتولى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء مسؤولية الإشراف علي تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، الذي يُعد من أهم المشروعات القومية والاستراتيجية للدولة المصرية في قطاع الطاقة، بما يعكس توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن واستدامة الطاقة.

وتعكس مشاركة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في أعمال المؤتمر العام السبعين حرص الدولة المصرية على تعزيز حضورها في المحافل الدولية المتخصصة، والتأكيد على دورها الفاعل في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بما يعزز مكانة مصر في المجتمع النووي الدولي.