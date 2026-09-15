على هامش الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي افتتحت أعمالها في 14 سبتمبر في فيينا، عقد أليكسي ليخاتشوف، رئيس الوفد الروسي والمدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية، اجتماعًا مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المدير العام لـ«روساتوم» يلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا

كما شارك في الاجتماع ألكسندر تريمبيتسكي، رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة على البيئة والتكنولوجيا والطاقة النووية (روستخنادزور)، وميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا.

وتركزت المحادثات حول قضايا الأمان النووي والأمن المادي في محطة "زابوريجيا" ومدينة إنيرغودار، حيث لفت ليخاتشوف الانتباه إلى التصعيد الأخير والهجمات التي تستهدف موقع المحطة وسلاسل إمداد وقود الديزل الضروري لضمان أمانها التشغيلي.

وشدد رئيس "روساتوم" على تطلع الجانب الروسي لأن تتجاوز أمانة الوكالة مرحلة توثيق الهجمات إلى تحديد الجهات المسؤولية عنها بشكل واضح.

من جانبه، أكد غروسي التزامه والوكالة بالتعاون مع روسيا لضمان أمن المحطة، وأبدى استعداد الوكالة لبحث تقديم المساعدة في تسهيل تنفيذ العمليات اللوجستية الحيوية، مع الاستمرار في تواجد فريق خبراء الوكالة بالموقع ومواصلة الاتصال الوثيق بين الطرفين.