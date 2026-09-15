مصر تدين الهجمات الأخيرة على السعودية وتحذر من تصعيد التوتر في المنطقة

أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي تهديد يستهدف أمنها واستقرارها.

وشددت مصر على أن الاعتداءات التي تشهدها المملكة تمثل انتهاكًا واضحًا لقواعد وأحكام القانون الدولي، كما تشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة والأمن الإقليمي، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات وتصعيد متواصل.

مصر تؤكد تضامنها الكامل مع السعودية

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، رفضها القاطع للهجمات والاعتداءات الأخيرة على المملكة العربية السعودية، محذرة من استمرارها وما قد يترتب عليها من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة.

وأوضحت القاهرة أن استمرار هذه الاعتداءات من شأنه تأجيج التوتر وزيادة حدة التصعيد، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على الأمن الإقليمي ويزيد من تعقيدات المشهد في المنطقة.

وجددت مصر موقفها الداعم للمملكة العربية السعودية، مؤكدة وقوفها التام إلى جانبها في مواجهة أي تهديد موجه إلى أراضيها أو أمنها.

الأمن القومي المصري والسعودي مترابط

وشددت مصر على أن أمن البلدين القومي يرتبط بصورة وثيقة، مؤكدة أن أمن مصر والسعودية واستقرارهما يمثلان جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشارت إلى أن العلاقات المصرية السعودية تقوم على التعاون والتنسيق المشترك في العديد من الملفات، بما يعزز قدرة البلدين على مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه المنطقة.

وأكدت القاهرة أن الحفاظ على أمن المملكة العربية السعودية واستقرار أراضيها يمثل أهمية كبيرة بالنسبة إلى مصر، في ضوء الترابط بين أمن البلدين والأمن العربي والإقليمي بشكل عام.

مصر تحذر من تداعيات استمرار التصعيد

وحذرت مصر من أن استمرار الاعتداءات والتوترات قد يؤدي إلى اتساع نطاق التصعيد، بما يهدد جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكدت أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي، وضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، باعتبار ذلك أساسًا للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وتأتي الإدانة المصرية في إطار الموقف الثابت للقاهرة تجاه أمن المملكة العربية السعودية، ورفضها لأي ممارسات من شأنها تهديد استقرارها أو تعريض أمنها للخطر.

العلاقات المصرية السعودية

وتعكس التصريحات المصرية أهمية العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة والرياض، في ظل التنسيق المستمر بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والتحديات التي تواجه المنطقة.

وأكدت مصر أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية يمثلان أهمية بالغة بالنسبة إلى الأمن العربي، مشددة على استمرار دعمها للمملكة ورفض أي تهديد يستهدفها.

كما جددت القاهرة دعوتها إلى تجنب المزيد من التصعيد، والعمل على حماية أمن المنطقة واستقرارها، بما يسهم في الحد من التوترات ويفتح المجال أمام معالجة الأزمات بالطرق التي تتوافق مع قواعد القانون الدولي.

وفي ختام بيانها، أكدت مصر مجددًا تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي تهديد، مشددة على أن أمن البلدين القومي مترابط ومتكامل، وأن استقرار مصر والسعودية يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.