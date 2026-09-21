هيئة المحطات النووية تشهد أداء يمين الولاء للدفعة الجديدة من العاملين المهندسين والعلميين

شهد الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمبنى الهيئة بالقاهرة، مراسم أداء يمين الولاء للدفعة الجديدة من المهندسين والعلميين بمختلف التخصصات الهندسية والعلمية، بحضور عدد من قيادات الهيئة.

هيئة المحطات النووية تشهد أداء يمين الولاء للدفعة الجديدة من العاملين

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الهيئة لتلبية احتياجاتها من الكوادر المتخصصة، وتعزيز قدراتها الفنية والعلمية في مختلف مجالات العمل النووي.

وخلال مراسم أداء يمين الولاء، أكد الدكتور شريف حلمي أهمية الالتزام بالقواعد والمعايير المنظمة للعمل، وفي مقدمتها معايير الجودة والسلامة والانضباط المهني، إلى جانب مواصلة تطوير القدرات العلمية والفنية، بما يتوافق مع طبيعة العمل ومتطلباته في مجال الطاقة النووية.

وأوضح أن انضمام الدفعة الجديدة يأتي في إطار دعم منظومة العمل بالهيئة، والاستفادة من التخصصات الهندسية والعلمية التي تضمها في تنفيذ المهام المنوطة بها، ولا سيما ما يرتبط بمشروعات الطاقة النووية المصرية، وفي مقدمتها مشروع المحطة النووية بالضبعة.

وعقب ذلك، أدى المهندسون والعلميون الجدد يمين الولاء، مؤكدين التزامهم بأداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل، وبما يحقق أهداف الهيئة ويدعم مسيرة العمل في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في توفير وتأهيل الكوادر المتخصصة، وتعزيز قدراتها البشرية والفنية، بما يدعم تنفيذ مشروعات الطاقة النووية المصرية، ويسهم في بناء قاعدة من الكفاءات القادرة على مواكبة متطلبات المراحل المقبلة من البرنامج النووي المصري السلمي.

وتؤكد الهيئة استمرارها في تطوير منظومة العمل وتأهيل كوادرها وفقًا لأعلى المعايير المهنية والفنية، بما يعزز قدرتها على أداء مهامها ودورها في دعم توجهات الدولة المصرية نحو التوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتعزيز أمن الطاقة