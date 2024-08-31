بالإسئلة والإجابات.. شاومينج يزعم تداول امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني

نشرت جروبات الغش صورًا مزعومة من امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة خلال امتحانات الدور الثاني، وبدأت هذه الصور بالانتشار بعد مرور نصف الوقت المخصص للامتحان الذي انطلق في التاسعة صباحًا ويستمر حتى الثانية عشرة ظهرًا.

وينشر موقع "الموجز" الصور المزعومة من امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة مع ادعاءات "شاومينج" بأنها تعود للامتحان الجاري الآن، مما أثار تساؤلات حول مدى صحة المتداول عبر تطبيق تليجرام.

تداول امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة

تداول امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة

وزعمت جروبات الغش أن امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة متداول بالإجابات والأسئلة، ويأتي ذلك في إطار محاولات شاومينج تعزيز الثقة في نفسها مرة أخرى من ناحية الطلاب وأولياء الأمور حتى تستطيع استقطاب أكبر عدد ممكن من ضحايا الثانوية العامة الذين يلجأون لطرق الغش الإلكتروني.

ومن المقرر أن ينتهي امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني خلال ساعتان من الزمن حيث أن الامتحان مدته ثلاثة ساعات ويؤدي الشعبة العلمية الأن، أما الشعبة الأدبية تؤدي في ذات الوقت امتحان الجغرافيا والذي تداول أيضًا عبر تطبيق تليجرام.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

كما سيؤدي طلاب الثانوية العامة الدور الثاني غدًا الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024 امتحان الرياضيات التطبيقية “الديناميكا” في الساعة التاسعة صباحًا حتلى الحادية عشر صباحًا.

تداول امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة

تداول امتحان الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

وفي سياق أخر تداولت جروبات الغش شاومينج صورًا مزعومة من امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني تخص امتحان الجغرافيا حيث انتشرت أيضًا بعد مرور نصف الوقت المخصص للامتحان الذي بدأ في التاسعة صباحًا وينتهي في الثانية عشرة ظهرًا.

إجراءات وزارة التربية والتعليم

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أن غرفة العمليات لمكافحة الغش الإلكتروني رصدت حالة غش واحدة اليوم، حيث تم ضبط طالبة في لجنة بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية بمحافظة القليوبية خلال امتحان مادة الرياضيات البحتة.

وأوضحت الوزارة أن الطالبة استخدمت هاتفًا محمولًا في محاولة للغش، وتم التحفظ على الجهاز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.

وشددت الوزارة على ضرورة منع استخدام أي وسائل غش، مؤكدة على التصدي بحزم لأي محاولات غش واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المخالفين.

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