اليوم امتحانات الثانوية العامة "دور ثان" مادة الكيمياء والجغرافيا

بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية (علوم ورياضيات) في أداء امتحان الدور الثاني في مادة الكيمياء اليوم السبت، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا، في الوقت نفسه، سيخوض طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان مقاييس المفاهيم في مادة الفيزياء، وخلال السطور التالية ينشر لكم موقع "الموجز" كافة التفاصيل حول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

وكان طلاب الثانوية العامة قد أدوا أمس امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2024، حيث امتحن طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، كمل بلغ عددهم 4087 طالبًا وطالبة. كما أدى طالب واحد من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان مقاييس المفاهيم في مادة الكيمياء.

متابعة لجان امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

وقبل بدء الامتحانات، حرص الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على التواصل مع مديري المديريات التعليمية في غرف العمليات المحلية، وتأكد من وجود ممثلي وزارة الداخلية لتأمين لجان الامتحانات في جميع المحافظات، ورصد حالات الغش والتصدي لها بحسم.

كما أكد نائب الوزير على أهمية متابعة جميع مراحل امتحانات الدور الثاني، بدءًا من طباعة الأسئلة، مرورًا بنقلها إلى مراكز التوزيع، وصولاً إلى لجان الامتحان ولجان النظام والمراقبة.

ضبط حالات الغش في امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

وفي سياق اخر، تمكن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش واحدة، حيث تم ضبط طالبة في لجنة بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية في محافظة القليوبية، أثناء محاولتها الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول خلال امتحان الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، وقد تم التحفظ على الهاتف المحمول واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطالبة، وفقًا للقرار الوزاري الذي يحمل رقم 34 لسنة 2018 والقانون الذي يحمل رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات الثانوية العامة لعام 2024

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