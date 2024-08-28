رصد 4 حالات غش خلال امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن غرفة العمليات لمكافحة الغش الإلكتروني ضبطت 4 حالات غش، حيث تم ضبط طلاب وطالبات في لجان بإدارات الصف وجنوب الجيزة والعياط بمحافظة الجيزة ويكشف “الموجز” كافة التفاصيل عن امتحانات الدور الثاني.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن هناك طالبة أخرى في لجنة بإدارة جرجا بمحافظة سوهاج، وذلك خلال محاولاتهم الغش باستخدام الهواتف المحمولة، وقد تم التحفظ على الأجهزة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 والقانون رقم 205 لسنة 2020.

وزارة التربية والتعليم

بيان وزارة التربية والتعليم

وشددت وزارة التربية والتعليم على عدم التسامح مع أي محاولات غش، وأكدت أنها ستبقى ملتزمة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات، حيث أدى طلاب الثانوية العامة اليوم امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2024، في الفترة الأولى، خضع طلاب الشعبة العلمية العلوم والرياضيات لامتحان مادة الفيزياء، وكان إجمالي عددهم 15,895 طالبًا وطالبة، وفي الفترة الثانية، أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، بإجمالي 2,593 طالبًا وطالبة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية)، وكان عددهم طالبًا واحدًا.

مراحل امتحانات الدور الثاني

قبل بدء الامتحانات، تواصل الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، مع مديري المديريات التعليمية في غرف العمليات المحلية وتأكد من وجود ممثلي وزارة الداخلية لتأمين لجان السير في جميع المحافظات.

وأكد نائب الوزير على متابعة كافة مراحل امتحانات الدور الثاني، من طباعة الأسئلة إلى نقلها لمراكز توزيع كراسات الامتحان، ثم لجان سير الامتحان ولجان النظام والمراقبة.

جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

غدًا الخميس، 29 أغسطس 2024، سيؤدي طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) امتحان مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، بينما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان مقاييس المفاهيم في مادة الكيمياء.

وزارة التربية والتعليم

متابعة استعدادات العام الدراسي الجديد

وفي سياق أخر، واصل وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، جولاته التفقدية اليوم في محافظة أسوان لمتابعة استعدادات العام الدراسي الجديد.

وكان في استقبال الوزير اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير، والمهندس عمرو حلمي لاشين، نائب المحافظ، إلى جانب قيادات الوزارة والأستاذ محمد فؤاد الرشيدي، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان.

بدأت الزيارة بجولة في مجمع مدارس العروبة، الذي يضم 2413 طالبًا وطالبة، حيث زار الوزير والمحافظ بعض الفصول الدراسية واطلعا على أعمال الطلاب في غرفة التربية الفنية ضمن الأنشطة الصيفية، وأثنى الوزير على مهارات الطلاب وإبداعاتهم.

مناقشة الخطط والقرارات الخاصة بالعام الدراسي الجديد

بعد الجولة، عقد الوزير اجتماعًا مع معلمي المجمع لمناقشة الخطط والقرارات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، واستمع الوزير إلى مقترحاتهم بشأن تقليل الكثافات الطلابية، سد العجز في المعلمين، وتعزيز جذب الطلاب إلى المدارس.

أكد وزير التربية والتعليم أن هذه الجولات تهدف إلى متابعة تنفيذ الخطط وضمان انضباط العام الدراسي الجديد من خلال التواصل المباشر مع مديري الإدارات التعليمية والمدارس. وأشار إلى أن اللائحة الجديدة للانضباط والتحفيز، التي ستصدر قريبًا، ستساهم في تعزيز الانضباط في المدارس، إعادة هيبة المعلم، وتحفيز الطلاب.

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