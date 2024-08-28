تعرف على أسعار الكتب المدرسية 2024.. في متناول الجميع

مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد شهدت أسعار الكتب الخارجية ارتفاعات كبيرة هذا العام، مما أثار استياء العديد من أولياء الأمور في ظل ارتفاع أسعار الكتب المدرسية 2025 بشكل عام، وتزايدت عمليات البحث عبر المنصات الإلكترونية من قبل أولياء الأمور الراغبين في معرفة أحدث تطورات الأسعار.

أسعار الكتب المدرسية 2025

يستعرض "الموجز" أسعار الكتب الخارجية للترم الثاني قبل بداية العام الدراسي الجديد، والتي جاءت على النحو التالي:

المرحلة الإعدادية:

لغة عربية 1: 140 جنيه

لغة عربية 2: 145 جنيه

لغة عربية 3: 150 جنيه

علوم 1: 125 جنيه

علوم 2: 125 جنيه

علوم 3: 135 جنيه

دراسات 1: 125 جنيه

دراسات 2: 127 جنيه

دراسات 3: 130 جنيه



المرحلة الثانوية:

لغة عربية 1: 195 جنيه

لغة عربية 2: 205 جنيه

فيزياء 1: 135 جنيه

كيمياء 1: 140 جنيه

أحياء 1: 130 جنيه

تاريخ 1: 120 جنيه

جغرافيا 1: 120 جنيه

فلسفة 1: 105 جنيه



أسعار كتب الأضواء للترم الثاني 2024:

المرحلة الابتدائية:

لغة عربية 1: 115 جنيه

لغة عربية 2: 120 جنيه

لغة عربية 3: 125 جنيه

رياضيات 1: 100 جنيه

رياضيات 2: 110 جنيه

رياضيات 3: 115 جنيه

لغة عربية 4: 140 جنيه

علوم 4: 130 جنيه

المرحلة التمهيدية (Kg):

لغة عربية Kg1: 85 جنيه

لغة عربية Kg2: 85 جنيه

حساب Kg1: 85 جنيه

حساب Kg2: 85 جنيه

Math Kg1: 95 جنيه

Math Kg2: 95 جنيه

Connect Kg1: 85 جنيه

Connect Kg2: 85 جنيه



أسعار كتب سلاح التلميذ للترم الثاني 2024

المرحلة الابتدائية:

عربي 1: 115 جنيه

عربي 2: 120 جنيه

عربي 3: 130 جنيه

رياضيات 1: 100 جنيه

رياضيات 2: 110 جنيه

رياضيات 3: 115 جنيه

تأتي هذه الارتفاعات في الأسعار في وقت يعاني فيه العديد من الأسر من الضغوط الاقتصادية، مما يزيد من القلق بشأن تكاليف التعليم. يُنصح أولياء الأمور بمتابعة أحدث المعلومات على المنصات الإلكترونية لمواكبة أي تغييرات جديدة في أسعار الكتب الدراسية.



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