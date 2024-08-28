تعرف على أسعار الكتب المدرسية 2024.. في متناول الجميع
مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد شهدت أسعار الكتب الخارجية ارتفاعات كبيرة هذا العام، مما أثار استياء العديد من أولياء الأمور في ظل ارتفاع أسعار الكتب المدرسية 2025 بشكل عام، وتزايدت عمليات البحث عبر المنصات الإلكترونية من قبل أولياء الأمور الراغبين في معرفة أحدث تطورات الأسعار.
أسعار الكتب المدرسية 2025
يستعرض "الموجز" أسعار الكتب الخارجية للترم الثاني قبل بداية العام الدراسي الجديد، والتي جاءت على النحو التالي:
المرحلة الإعدادية:
لغة عربية 1: 140 جنيه
لغة عربية 2: 145 جنيه
لغة عربية 3: 150 جنيه
علوم 1: 125 جنيه
علوم 2: 125 جنيه
علوم 3: 135 جنيه
دراسات 1: 125 جنيه
دراسات 2: 127 جنيه
دراسات 3: 130 جنيه
المرحلة الثانوية:
لغة عربية 1: 195 جنيه
لغة عربية 2: 205 جنيه
فيزياء 1: 135 جنيه
كيمياء 1: 140 جنيه
أحياء 1: 130 جنيه
تاريخ 1: 120 جنيه
جغرافيا 1: 120 جنيه
فلسفة 1: 105 جنيه
أسعار كتب الأضواء للترم الثاني 2024:
المرحلة الابتدائية:
لغة عربية 1: 115 جنيه
لغة عربية 2: 120 جنيه
لغة عربية 3: 125 جنيه
رياضيات 1: 100 جنيه
رياضيات 2: 110 جنيه
رياضيات 3: 115 جنيه
لغة عربية 4: 140 جنيه
علوم 4: 130 جنيه
المرحلة التمهيدية (Kg):
لغة عربية Kg1: 85 جنيه
لغة عربية Kg2: 85 جنيه
حساب Kg1: 85 جنيه
حساب Kg2: 85 جنيه
Math Kg1: 95 جنيه
Math Kg2: 95 جنيه
Connect Kg1: 85 جنيه
Connect Kg2: 85 جنيه
أسعار كتب سلاح التلميذ للترم الثاني 2024
المرحلة الابتدائية:
عربي 1: 115 جنيه
عربي 2: 120 جنيه
عربي 3: 130 جنيه
رياضيات 1: 100 جنيه
رياضيات 2: 110 جنيه
رياضيات 3: 115 جنيه
تأتي هذه الارتفاعات في الأسعار في وقت يعاني فيه العديد من الأسر من الضغوط الاقتصادية، مما يزيد من القلق بشأن تكاليف التعليم. يُنصح أولياء الأمور بمتابعة أحدث المعلومات على المنصات الإلكترونية لمواكبة أي تغييرات جديدة في أسعار الكتب الدراسية.
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