وزير التعليم يتفقد مدرستى "السويس الثانوية القديمة بنات" و"الشهيد النقيب محمد عمرو الطاهر"

في إطار متابعة سير العملية التعليمية وتحسين بيئة المدارس، قام وزير التربية والتعليم ، محمد عبد اللطيف، اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية لمدرستين في مدينة السويس، هما "السويس الثانوية القديمة بنات" و"الشهيد النقيب محمد عمرو الطاهر".

مدرسة السويس الثانوية القديمة بنات:

تفقد الفصول: قام وزير التربية والتعليم بجولة في الفصول الدراسية بالمدرسة التي تضم 961 طالبة.



قام وزير التربية والتعليم بجولة في الفصول الدراسية بالمدرسة التي تضم 961 طالبة. اجتماع مع المعلمين والإداريين: ناقش الوزير إعادة هيكلة المرحلة الثانوية ، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يهدف إلى تحسين تدريس المواد الأساسية وتطبيق نظام تقييم مستمر عبر أعمال السنة لقياس نواتج التعلم بدقة. كما أكد على أهمية لائحة الانضباط المدرسي لتحفيز المعلمين وتحقيق التزام الطلاب.

مدرسة الشهيد النقيب محمد عمرو الطاهر:

تفقد المرافق: أشاد وزير التربية والتعليم بتنظيم ونظافة الفصول، وقاعات رياض الأطفال، وحجرة الطبيب، ومخزن الكتب الدراسية. كما أثنى على الجهود المبذولة في استغلال الفراغات لتقليل كثافة الطلاب.



أشاد وزير التربية والتعليم بتنظيم ونظافة الفصول، وقاعات رياض الأطفال، وحجرة الطبيب، ومخزن الكتب الدراسية. كما أثنى على الجهود المبذولة في استغلال الفراغات لتقليل كثافة الطلاب. اجتماع مع المعلمين: تم مناقشة التحديات التي تواجه المدرسة ووسائل تحسينها، بالإضافة إلى التركيز على خفض الكثافة الطلابية ودعم مجموعات التقوية.

وزارة التربية والتعليم

تحسين العملية التعليمية:

هدف الزيارة إلى الاطلاع على سير العملية التعليمية في المدارس والتأكد من تطبيق النظام الجديد بشكل فعّال.

تعزيز بيئة المدارس:

تهدف الوزارة إلى تحسين جودة التعليم وجذب الطلاب من خلال رفع مستوى النظافة والتنظيم، والتعامل مع قضايا الكثافة الطلابية.

تشجيع الأداء الجيد:

التأكيد على أهمية الانضباط المدرسي وتحفيز المعلمين لتحقيق أداء أفضل وضمان التزام الطلاب.

التوصيات

استمرار متابعة الأداء:

ضرورة استمرار الوزارة في متابعة أداء المدارس وتنفيذ النظام الجديد لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

تعزيز الدعم للمعلمين:

يجب توفير دعم إضافي للمعلمين عبر برامج تدريبية وموارد تعليمية لتحسين جودة التعليم.

مراجعة الإجراءات:

من المهم مراجعة الإجراءات والتحديات التي تواجه المدارس بانتظام لتقديم حلول فعّالة وسريعة.

تعكس زيارة وزير التربية والتعليم لمدارس السويس التزام الوزارة بتحسين جودة التعليم وتعزيز بيئة المدارس. من خلال هذه الجولات والاجتماعات، تسعى الوزارة إلى متابعة تنفيذ الإصلاحات التعليمية وتحقيق الأهداف المرجوة في تحسين العملية التعليمية.



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