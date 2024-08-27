التعليم ترصد حالتي غش خلال امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني تمكن من رصد حالتي غش ، خلال أداء الطلاب امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 ، في لجنة بإدارة زفتى التعليمية بمحافظة الغربية خلال امتحان مادة الاقتصاد، والثانية في إدارة ساقلتة التعليمية بمحافظة سوهاج أثناء امتحان مادة الإحصاء.

حالات غش في امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنها ضبطت الطلاب والأجهزة المستخدمة خلال امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 واتخذت غرفة العمليات التابعة للوزارة الإجراءات القانونية اللازمة طبقًا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 والقانون رقم 205 لسنة 2020 وتكشف “الموجز” كافة التفاصيل عن الامتحان.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن من المقرر خوض طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية “علوم والرياضيات” امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 غدًا، الأربعاء 28 أغسطس 2024، في مادة الفيزياء. في حين سيؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الدور الثاني في مادة التاريخ، كما سيواصل طلاب مدارس المكفوفين امتحاناتهم في مادة اللغة الأجنبية الأولى “ورقة ثانية”.

عدد الطلاب المشاركين في امتحانات الدور الثاني

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خضعوا في صباح يوم الثلاثاء، 27 أغسطس 2024، امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 للعام الدراسي 2023-2024، حيث أدى الطلاب في الفترة الأولى امتحان مادة الاقتصاد، بمشاركة 4285 طالبًا وطالبة، وفي الفترة الثانية امتحان مادة الإحصاء بنفس العدد.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

طلاب المتفوقين والمكفوفين يخوضون امتحاناتهم

كما أدت مجموعة من طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) بفترة أولى، حيث كان عددهم طالبًا واحدًا. ومن جانب آخر، أجرى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى)، وكان عددهم أيضًا طالبًا واحدًا.

الإجراءات التنظيمية وتأكيدات الأمان: قبل بدء الامتحانات، قام الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بالتحقق من استعدادات غرف العمليات المحلية والتواصل مع مديري المديريات التعليمية. كما حرص على ضمان وجود ممثلي وزارة الداخلية لتأمين لجان الامتحانات في جميع المحافظات.

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