الأماكن الشاغرة بكليات الشعبة الأدبية لطلاب المرحلة الثالثة 2024

أعلنت وزارة التعليم العالي عن توفر أماكن شاغرة في عدد من الكليات و المعاهد الشعبة الأدبية لعام 2024، وذلك في مختلف أنحاء مصر.

وتعتبر هذه الفرصة متاحة للطلاب الراغبين في الالتحاق بتخصصات متنوعة في المجال الأدبي.

وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية قائمة بالكليات و المعاهد الشعبة الأدبية 2024 لطلاب الثانوية العامة .



تتضمن الأماكن المتاحة في الكليات والمعاهد الشعبة الأدبية

المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة.

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - شعبة محاسبة.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة - الشرقية.

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية - قسم علوم مصرفية واستثمار.

العالي للإدارة والحاسب - شعبة نظم برأس البر.

العالي للعلوم الإدارية - بلقاس، دقهلية، شعبة نظم معلومات إدارية.

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية - شعبة نظم معلومات إدارية.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة.

معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية - نظم المعلومات الإدارية.

معهد الفراعنة العالي - سياحة وفنادق بالمريوطية، الهرم.

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية - بطموه، جيزة.

العالي للدراسات المتطورة بالهرم - شعبة تجارة ومحاسبة.

المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا.

المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة.

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت.

العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج.

التكنولوجي العالي للإدارة - 10 رمضان، مرسى مطروح.

معهد طيبة العالي - شعبة إدارة ومحاسبة، طريق سقارة، الهرم.

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة نظم معلومات.

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية.

العالي للعلوم التجارية والحاسب - شعبة نظم بالعريش.

معهد عالي طيبة - إدارة البنوك وأسواق المال، سقارة، الهرم.

العالي تسويق - شعبة محاسبة، تجمع أول.

المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج - أخميم.

تربية رياضية بنات العريش.

تربية فنية حلوان بالزمالك.

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر.

الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة.

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة - شعبة نظم المعلومات الإدارية.

الفراعنة العالي إدارة أعمال.

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية - قسم تسويق وإدارة أعمال.

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية - إدارة أعمال.

تربية رياضية بنين العريش.

تربية رياضية بنين بورسعيد.

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية.

معهد عالي حاسبات - شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة.

الفني التجاري بسوهاج.

معهد القاهرة العالي لإدارة الأعمال ونظم المعلومات - بالتجمع الأول.

معهد المنيا العالي للغات.

الفني للفنادق المطريه.

الفني للفنادق قنا.

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا - شعبة ترميم آثار.

المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة.

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة المحاسبة.

العالي ترميم الآثار بأبي قير.

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى.

معهد طيبة العالي بالمعادي لنظم المعلومات الإدارية.

العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية.

العالي للإدارة والحاسب - شعبة علوم تجارية برأس البر.

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا - إدارة أعمال.

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرامنت - شعبة إدارة.

العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية - نظم تجمع خامس.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم، جيزة.

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية.

تربية رياضية بنين أسوان.

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية - قسم نظم معلومات.

النيل العالي للعلوم التجارية - شعبة محاسبة، منصورة.

الفني التجاري بقنا.

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية - إدارة وسكرتارية.

الجزيرة العالي للاتصال والإعلام بالمقطم.

العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية.

تربية رياضية بنات السويس.

معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر.

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية.

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه

معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي وE

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية رياضية بنات بني سويف

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

تربية رياضية بنات بور سعيد

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

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