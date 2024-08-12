الآن متاح تنسيق جامعة الجلالة للعام الدراسي 2024/2025.. «تفاصيل الدرجات والكليات»

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025، يتزايد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بتنسيق جامعة الجلالة الأهلية، حيث يسعى الكثيرون لمعرفة التفاصيل الخاصة بالقبول في مختلف الكليات المتاحة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تنسيق الكليات والجامعات الأهلية

موقع جامعة الجلالة وأهميتها: تعد جامعة الجلالة واحدة من أبرز الجامعات الأهلية في مصر، كما انها تقع في مدينة الجلالة في محافظة السويس، و تعتمد جامعة الجلالة على نظام أكاديمي متطور يعتمد على الساعات المعتمدة، ويهدف إلى تطوير مهارات الطلاب في مجالات التعلم والبحث العلمي، مما يمكنهم من تلبية متطلبات سوق العمل والمنافسة محلياً ودولياً.

توقعات تنسيق جامعة الجلالة للعام الدراسي 2024/2025: تشير المؤشرات الأولية المبنية على نتائج الثانوية العامة ونسب النجاح المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم إلى احتمالية ارتفاع الحد الأدنى لتنسيق القبول في جامعة الجلالة بنحو درجتين مقارنة بالعام الماضي.

وفيما يلي نظرة على تنسيق العام الماضي كمرجع:

تنسيق كلية الطب: من 328 درجة، بنسبة 80%

من 328 درجة، بنسبة 80% تنسيق كلية طب الأسنان: من320 درجة، بنسبة 78%

من320 درجة، بنسبة 78% تنسيق كلية الصيدلة: من 295.5 درجة، بنسبة 72%

من 295.5 درجة، بنسبة 72% تنسيق كلية العلاج الطبيعي: من 312 درجة، بنسبة 76%

312 درجة، بنسبة 76% تنسيق كلية الهندسة: من 279 درجة، بنسبة 68%

من 279 درجة، بنسبة 68% تنسيق كلية التمريض: من 225.5 درجة، بنسبة 55%

225.5 درجة، بنسبة 55% تنسيق كلية علوم الحاسب: من 254.5 درجة، بنسبة 62%

من 254.5 درجة، بنسبة 62% تنسيق كلية الفنون والتصميم: من 225.5 درجة، بنسبة 55%

من 225.5 درجة، بنسبة 55% تنسيق كلية العلوم الأساسية: من 225.5 درجة، بنسبة 55%

من 225.5 درجة، بنسبة 55% تنسيق كلية الإعلام: من 225.5 درجة، بنسبة 55%

من 225.5 درجة، بنسبة 55% تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية:من 225.5 درجة، بنسبة 55%

كما انه من المتوقع أن تشهد هذه الدرجات تغييرات طفيفة وفقًا للتغيرات في نسب النجاح وعدد الطلاب المتقدمين، مما يستدعي من الطلاب متابعة تحديثات التنسيق الرسمية بشكل مستمر.

وفي سياق اخر، قرر مكتب التنسيق، أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 23850 ألف طالب، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% بإجمالى عدد طلاب 15355، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% بإجمالى عدد طلاب 73995 وبذلك يكون إجمالى عدد طلاب المرحلة 113200 من جميع الشعب.



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