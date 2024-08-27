بالأسئلة والإجاابات.. شاومينج يتداول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني مادة الاقتصاد

تداولت جروبات الغش شاومينج امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 في مادة الاقتصاد حيث نشرت الأسئلة والإجابات بعد مرور نصف ساعة فقط من بدء الامتحان.، هذه الجروبات تحرض الطلاب على تصوير أوراق الامتحانات وإرسالها إليهم فوراً، وذلك بهدف تسهيل عملية تداول الامتحان بين الطلاب.

وينشر “الموجز” كافة التفاصيل عن الصور المتداولة من امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني في مادة الاقتصاد 2024 بالأسئلة والإجابات، بالإضافة إلى معرفة الإجراءات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم ضد هذه المجموعات.

تداول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

تداول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

تسعى جروبات شاومينج إلى تجاوز الإجراءات الأمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، من خلال التلاعب بالباركود الخاص بالطلاب الذي يظهر على أوراق امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024، يهدف هذا التلاعب إلى إخفاء هوية الطالب الذي يقوم بتصوير وتداول الامتحان بسهولة مما يجعل من الصعب تعقبه.

وفي سياق أخر، انتشرت على جروبات الغش شاومينج بالأمس صور من امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 بمادة اللغة الإنجليزية الخاص، حيث تم تداول الامتحان مصحوبًا بالإجابات بعد مرور نصف الوقت المحدد للاختبار.

رصد حالتي غش خلال امتحان اللغة الأجنبية الأولى

حثت جروبات الغش الإلكتروني طلاب الثانوية العامة الدور الثاني لعام 2024 على تصوير الامتحانات وإرسالها سريعًا لتتم مراجعتها من قبل مدرسين مختصين، ومن ثم نشر الإجابات عبر تلك الجروبات.

تداول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني تمكن من رصد حالتي غش خلال امتحان اللغة الأجنبية الأولى، حيث تم ضبط طالبين في لجنة بإدارة البدرشين التعليمية بمحافظة الجيزة أثناء محاولتهما الغش باستخدام الهواتف المحمولة.

وأضافت الوزارة أنها قامت بالتحفظ على الهواتف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 الخاص بتنظيم حالات إلغاء الامتحان، وكذلك القانون رقم 205 لسنة 2020 المتعلق بمكافحة الإخلال بنزاهة الامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على موقفها الحازم تجاه أي محاولات للغش، مشددة على أهمية الالتزام بالتعليمات وعدم استخدام أي وسائل غير قانونية خلال الامتحانات.

اقرأ أيضًا

وزارة التربية والتعليم تعلن ضبط 4 حالات غش في امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

بإجابات اللغة العربية.. شاومينج تزعم تداول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني.. والتعليم تحقق