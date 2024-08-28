بالخطوات.. رابط الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2024

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2024 .. يتظر طلاب الصف الثالث الثانوي نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2024، بعد انتهاء فترة تقديم طلبات التظلمات على نتائج المواد التي صدرت في أغسطس. يأمل الطلاب في الحصول على درجات إضافية تسهم في التحاقهم بالكليات التي يرغبون بها.





نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2024 والتي تضمنت زيادة درجات بعض الطلاب الذين قدموا تظلمات على نتائج الدور الأول، حيث تراوحت الزيادات بين نصف درجة ودرجتين، ومعظمها كان في الإجابات المقالية.

وأكدت الوزارة أنها أبلغت مكتب التنسيق بالدرجات الجديدة ضمن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2024 وأشعرت الطلاب بتعديلات الشهادات ووفرت لهم استرداد الرسوم المدفوعة للتظلم.

موعد نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2024 لم تحدد الوزارة بعد موعد ظهور النتائج رسميًا، ولكن من المتوقع الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2024:

زيارة موقع التظلمات: رابط الموقع تسجيل الدخول باستخدام البريد الموحد الخاص بالطالب.

إدخال الرقم السري الذي حصل عليه الطالب عند تقديم التظلم.

البحث عن نتيجة التظلم.



وزارة التربية والتعليم

رابط الاستعلام: يمكن لطلاب الشعبتين الأدبي والعلمي الاستعلام عن النتائج إلكترونيًا عبر الرابط المخصص.

الإجراءات المتبعة أثناء التظلمات:

الحضور الشخصي لمقر التظلمات مع تقديم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.



الالتزام بالموعد المحدد وعدم إمكانية تقديم طلب تظلم جديد في حال التخلف.



مراجعة الإجابات وتدوين الملاحظات.



في حالة تعديل الدرجات، يتم إخطار الطالب واسترداد الرسوم.



تعتمد مذكرات الزيادة من رئيس عام الامتحان أو نائبه، وتقوم الوزارة بإخطار مكتب تنسيق القبول بالجامعات بالنتائج المعدلة.

جدير بالذكر أن تنسيق الجامعات في مصر هو عملية تحديد الحد الأدنى للدرجات المطلوبة للالتحاق بالكليات المختلفة في الجامعات المصرية، ويعتمد على نتائج امتحانات الثانوية العامة وعدد الأماكن المتاحة في كل كلية. إليك نظرة عامة على كيفية عمل تنسيق الجامعات في مصر:

1. نظام التنسيق:

التنسيق الإلكتروني: تُجرى عملية التنسيق عبر الإنترنت من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم واختيار الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها بناءً على نتائجهم الدراسية.

المرحلة الأولى: تبدأ بعد ظهور نتائج الثانوية العامة، حيث يتم تحديد الحد الأدنى للقبول في الكليات المختلفة وفقًا للدرجات النهائية للطلاب. يتم فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب المتفوقين في المرحلة الأولى.

المرحلة الثانية: بعد انتهاء المرحلة الأولى، تُعلن نتائج المقبولين ويتم فتح باب التنسيق للمرحلة الثانية للطلاب الذين لم يتم قبولهم في المرحلة الأولى، مع تحديد حد أدنى جديد للقبول.

المرحلة الثالثة: تشمل الطلاب الذين لم يُقبلوا في المرحلتين الأولى والثانية. تُعلن وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى للقبول في هذه المرحلة.

2. خطوات عملية التنسيق:

التسجيل الإلكتروني:

دخول الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني.

إدخال رقم الجلوس وكلمة المرور الخاصة بهم.

تسجيل رغباتهم في الكليات المختلفة بناءً على درجاتهم.

اختيار الكليات:

يجب على الطلاب اختيار الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها وفقًا لتقديراتهم ونسبهم المئوية.

يتم ترتيب الرغبات بناءً على الأولوية، حيث يؤخذ في الاعتبار الكلية الأعلى في القائمة إذا كان الطالب مؤهلاً للقبول بها.

نتائج التنسيق:

تُعلن وزارة التعليم العالي نتائج التنسيق في كل مرحلة.

يتم إرسال نتائج القبول إلى الطلاب عبر البريد الإلكتروني أو يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

التسجيل النهائي:

بعد إعلان النتائج، يتعين على الطلاب المقبولين التوجه إلى الكلية التي تم قبولهم فيها لاستكمال إجراءات التسجيل وتقديم الأوراق المطلوبة.

3. معايير القبول:



درجات الثانوية العامة: يتم تحديد القبول بناءً على درجات الطلاب في امتحانات الثانوية العامة.



العدد المتاح: يُؤخذ في الاعتبار عدد الأماكن المتاحة في كل كلية.



الحد الأدنى للقبول: يختلف الحد الأدنى للقبول من كلية إلى أخرى ومن عام إلى عام، بناءً على درجات الطلاب وسعة الكلية.

4. خدمات إضافية:

استعلام عن نتيجة التنسيق: يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تنسيقهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

تعديل الرغبات: قد يتم فتح باب تعديل الرغبات في بعض الأحيان بناءً على التوجيهات الرسمية.

عملية التنسيق تعد من الخطوات المهمة التي تحدد مسار التعليم العالي للطلاب في مصر، وتساعدهم في اختيار الكليات التي تناسب درجاتهم واهتماماتهم الأكاديمية.

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