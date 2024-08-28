جدول الدراسة والامتحانات خلال العام الدراسي الجديد في الجامعات والمدارس 2024

جدول الدراسة والامتحانات خلال العام الدراسي الجديد .. حددت وزارة التعليم العالي موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 للجامعات الحكومية والخاصة، والذي سيكون يوم السبت 28 سبتمبر 2024.



جامعة القاهرة

جدول الدراسة والامتحانات في الجامعات 2025

جدول الدراسة والامتحانات في الجامعات 2025 .. بداية الدراسة: 28 سبتمبر 2024.



جدول الدراسة والامتحانات في الجامعات 2025 .. نهاية الفصل الدراسي الأول: 2 يناير 2025.



جدول الدراسة والامتحانات في الجامعات 2025 .. بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول: 4 يناير 2025.



جدول الدراسة والامتحانات في الجامعات 2025 .. نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول: 23 يناير 2025.



جدول الدراسة والامتحانات في الجامعات 2025 .. إجازة منتصف العام الدراسي الجديد 2025



جدول الدراسة والامتحانات في الجامعات 2025 .. بداية الإجازة: 25 يناير 2025.



جدول الدراسة والامتحانات في الجامعات 2025 .. نهاية الإجازة: 6 فبراير 2025.



جدول الدراسة والامتحانات في الجامعات 2025 .. بداية الفصل الدراسي الثاني



جدول الدراسة والامتحانات في الجامعات 2025 .. بداية الدراسة: 8 فبراير 2025.



جدول الدراسة والامتحانات في الجامعات 2025 .. نهاية الدراسة: 29 مايو 2025.



امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تُحدد الكليات مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2025.

مواعيد بدء الدراسة في المدارس 2025

استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم ، الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025، حيث تبدأ الدراسة في المدارس يوم السبت 21 سبتمبر 2024، وتنتهي يوم الخميس 5 يونيو 2025، وذلك على مدار 35 أسبوعًا.

تفاصيل العام الدراسي في المدارس

تفاصيل العام الدراسي في المدارس .. بداية الفصل الدراسي الأول: 21 سبتمبر 2024.



تفاصيل العام الدراسي في المدارس .. نهاية الفصل الدراسي الأول: 23 يناير 2025.



تفاصيل العام الدراسي في المدارس .. بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول: 11 يناير 2025.



تفاصيل العام الدراسي في المدارس .. بداية الفصل الدراسي الثاني: 8 فبراير 2025.



تفاصيل العام الدراسي في المدارس .. نهاية الفصل الدراسي الثاني: 5 يونيو 2025.



امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية



بداية امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية: 24 مايو 2025.



امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة

امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة .. بداية امتحانات الدبلومات الفنية: 31 مايو 2025.



امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة .. بداية امتحانات الثانوية العامة: 14 يونيو 2025.



إجازة نصف العام

إجازة نصف العام .. بداية الإجازة: 25 يناير 2025.



إجازة نصف العام .. نهاية الإجازة: 6 فبراير 2025.

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