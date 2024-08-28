قرارات هامة من وزارة التربية والتعليم استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مجموعة من القرارات الهامة استعدادًا للعام الدراسي الجديد، الذي سيبدأ في 21 سبتمبر المقبل للمدارس الرسمية والخاصة، و8 سبتمبر للمدارس الدولية، وفيما يلي ينشر لكم موقع "الموجز" أبرز القرارات التي تم اتخاذها.

قرارات وزارة التربية والتعليم

التعاقد مع معلمين بالحصة: سيتم التعاقد مع المعلمين بالحصة لتغطية العجز في التخصصات المطلوبة، على أن يكون الأجر 50 جنيهاً للحصة، وسُيعطى الأولوية لمعلمي المدرسة، وستُستعان أيضًا بالمعلمين المحالين للمعاش الحاصلين على مؤهل تربوي.

إعادة هيكلة المرحلة الثانوية: ستُقلل عدد المواد الدراسية من 10 إلى 6 مواد في الصف الأول الثانوي، ومن 8 إلى 6 مواد في الصف الثاني الثانوي، ومن 7 إلى 5 مواد في الصف الثالث الثانوي.

إلغاء بعض المواد: تم إلغاء تدريس مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة في الصف الثالث الثانوي، بالإضافة إلى خروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع في المرحلة الثانوية.

إلغاء مادة اللغة الأجنبية الثانية: سيتم إلغاء تدريس مادة اللغة الأجنبية الثانية من المدارس الحكومية.

تنفيذ مجموعات التقوية: ستبدأ مجموعات التقوية قبل بداية العام الدراسي، مع ضرورة حصول المعلم على أجر مجزٍ فوري وتوفير الإجراءات المناسبة لراحة المعلم والطلاب.

عودة امتحانات الصف الثالث الابتدائي: سيتم إعادة امتحانات الصف الثالث الابتدائي كأداة تقييم لمعرفة مستوى الطلاب ونواتج التعلم الحقيقية، حيث سيؤدي الطلاب من الصف الثالث حتى السادس الابتدائي 3 امتحانات خلال الفصل الدراسي الواحد.

حل مشكلة الكثافة الطلابية: سيتم نقل طلاب المرحلة الثانوية للدراسة بالفترة المسائية، ونقل طلاب المرحلة الإعدادية إلى فصول المرحلة الثانوية، واستفادة الفصول الإعدادية لطلاب المرحلة الابتدائية.

إعادة تصميم المناهج الدراسية: ستُعاد هيكلة المناهج الدراسية في المرحلة الثانوية بعد إعادة الهيكلة.

تأكيد حضور الطلاب: شددت الوزارة على ضرورة حضور الطلاب إلى المدارس، خاصة في سنوات النقل، مع متابعة مدير المدرسة لنسب الحضور واتخاذ إجراءات لجذب الطلاب وتعزيز القيم لديهم.

استكمال تعيينات المعلمين الجدد: سيتم استكمال تعيينات المعلمين الجدد لسد العجز، وإنهاء أعمال التحويل بين المدارس، وتشكيل لجنة لفحص تحويلات الطلاب في المرحلة الثانوية وتسكين الطلاب الجدد في الصفوف الأولى بكل مرحلة.

إعلان زيادات المصروفات: أعلنت الوزارة عن نسبة زيادات مصروفات المدارس الخاصة والدولية، حيث تتراوح الزيادات بين 5% و10% للمدارس الدولية، و6% إلى 25% للمدارس الخاصة للغات، بالإضافة إلى رسوم الخدمات للمدارس الرسمية للغات.

وفي سياق آخر، صرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، بأن قرار إعادة هيكلة الثانوية العامة يهدف إلى تحسين جودة التعليم من خلال التركيز على المناهج الأساسية وتطبيق المعايير الدولية. كما أكد الوزير على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في المدارس الثانوية، بما في ذلك الأجهزة والسبورات الذكية، لتعزيز تجربة التعلم.

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