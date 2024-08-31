موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024.. تفاصيل

تعد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024 من الموضوعات التي تشغل اهتمام الطلاب وأولياء الأمور في الفترة الحالية، بالتزامن مع اقتراب انتهاء امتحانات الدور الثاني، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني.

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024

من المتوقع أن تظهر نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024 خلال أسبوع إلى أسبوعين من انتهاء الامتحانات كحد أقصى. وتعمل وزارة التربية والتعليم على تسريع عملية التصحيح والإعلان عن النتائج لطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم في أقرب وقت ممكن.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024

قامت وزارة التعليم بتوفير رابط إلكتروني رسمي يسهل على الطلاب الوصول إلى نتائجهم بسهولة. يمكن للطلاب اتباع الخطوات البسيطة التالية للحصول على النتيجة:

زيارة بوابة نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني من [هنا].

إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة.

النقر على أيقونة "عرض النتيجة".

بعد الإعلان الرسمي عن ظهور النتيجة، ستظهر أمامك على الشاشة مع التقدير العام والمجموع الكلي.

تتطلع الوزارة إلى تسهيل عملية الحصول على النتائج للطلاب وتوفيرها بأسرع وقت ممكن لضمان راحة الطلاب وأولياء أمورهم.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

وفي سياق اخر ، يؤدي طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية (العلوم والرياضيات)، اليوم، امتحان الدور الثاني مادة الكيمياء، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا.

كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان مقاييس المفاهيم (الفيزياء).

ومن جانبه، حرص الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

وقد أكد نائب الوزير، على متابعة جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

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