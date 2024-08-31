شاومينج يزعم نشر أسئلة وإجابات امتحان الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

تداولت جروبات الغش شاومينج صورًا زعمت أنها تخص امتحان الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة خلال امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني حيث بدأت هذه الصور في الانتشار بعد مرور نصف الوقت المخصص للامتحان الذي بدأ في الساعة التاسعة صباحًا ومن المقرر أن ينتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وينشر موقع "الموجز" الصور المتداولة من امتحان الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 حيث تدعي شاومينج أن هذه الصور تخص امتحان الجغرافيا ومن المقرر أن ينتهي الامتحان خلال ثلاثة ساعات.

تداول امتحان الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

وانتشر امتحان الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة عبر تطبيق التليجرام بالإجابات والأسئلة خلال أداء الطلاب الآن امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024، ورغم أن الامتحان لا يزال جاريًا، إلا أن نشر هذه الصور أثار تساؤلات حول مدى صحة هذه التسريبات ومصداقيتها، وما إذا كانت بالفعل تخص الامتحان الحالي أم لا.

محاولات تداول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

وتأتي هذه الحادثة في سياق محاولات متكررة من جروبات الغش شاومينج لاختراق منظومة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024، وهو ما يزيد من التحديات التي تواجهها وزارة التربية والتعليم في الحفاظ على نزاهة الامتحانات وضمان عدالة الفرص بين جميع الطلاب.

وتسعى جروبات الغش، مثل "شاومينج"، إلى استقطاب الطلاب من خلال تقديم وعود بتسريب امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 مقابل مبالغ مالية، هذه الممارسات تُعد انتهاكًا واضحًا لقواعد النزاهة التعليمية، وتؤثر سلبًا على مستوى التعليم في البلاد. وتزيد هذه الظاهرة من الضغوط على الوزارة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

جروبات الغش شاومينج

وفي سياق أخر، تداولت جروبات الغش شاومينج صورًا يُزعم أنها تخص امتحانات الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة في الدور الثاني يوم الخميس الماضي وبدأ انتشار هذه الصور المزعومة في منتصف الوقت المخصص للامتحان، الذي انطلق في الساعة التاسعة صباحًا ومن المقرر أن ينتهي عند الثانية عشرة ظهرًا.

بالإضافة إلى ذلك، قامت جروبات الغش شاومينج بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الفيزياء والتاريخ عبر تطبيق تليجرام، مما أثار تساؤلات حول سلامة إجراءات الامتحانات ومدى قدرة الجهات المعنية على الحد من هذه الظاهرة.

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