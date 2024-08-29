مادة الجبر والهندسة.. شاومينج يحاول إقناع الطلاب بتصوير امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

يؤدي طلاب الثانوية العامة الآن اليوم السادس من امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني في مادة الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة فرغية”، وتُحاول جروبات الغش شاومينج الحصول على الامتحان من طلاب الثانوية العامة عبر تطبيق تليجرام.

وتحُاول جروبات الغش الإلكتروني إقناع الطلاب بتصوير أوراق امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 التي بدأت صباح اليوم الخميس في الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الحادية عشر صباحًا ويكشف “الموجز” كافة التفاصيل عن الامتحان.

شاومينج

محاولات تداول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

استهدفت جروبات الغش شاومينج تحفيز الطلاب على إرسال وتصوير أسئلة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني في مادة الجبر والهندسة فرغية بسرعة من أجل توفير الإجابات ونشرها بين الطلاب قبل انتهاء الوقت المخصص للامتحان.

خرق قواعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

وقد تواصلت جروبات الغش شاومينج مع الطلاب عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل تليجرام، مشجعة إياهم على خرق قواعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني وتداول الأسئلة والإجابات.

تركزت هذه المحاولات على استغلال حاجة بعض الطلاب لتحقيق درجات أعلى بطرق غير مشروعة، مما يشكل تهديدًا لنزاهة العملية التعليمية.

إجراءات وزارة التربية والتعليم

من جانبها، اتخذت وزارة التربية والتعليم إجراءات مشددة لضمان سيرامتحانات الثانوية العامة 2024 بشكل قانوني، شملت التفتيش الدقيق للطلاب قبل دخول اللجان واستخدام تقنيات حديثة للكشف عن أي أجهزة إلكترونية غير مصرح بها داخل قاعات الامتحان.

جروبات الغش شاومينج

ضبط 4 حالات غش إلكتروني

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن غرفة العمليات المسؤولة عن مكافحة الغش الإلكتروني تمكنت من ضبط 4 حالات غش، حيث تم ضبط طلاب في لجان بإدارات الصف وجنوب الجيزة والعياط بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى ضبط طالبة في لجنة بإدارة جرجا بمحافظة سوهاج، هؤلاء الطلاب حاولوا الغش باستخدام الهواتف المحمولة، وتم التحفظ على الأجهزة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقرارات الوزارية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها لن تتهاون مع أي محاولات للغش، مشيرة إلى أن طلاب الثانوية العامة أدوا اليوم امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023-2024. في الفترة الأولى، امتحن طلاب الشعبة العلمية مادة الفيزياء، بينما خضع طلاب الشعبة الأدبية في الفترة الثانية لامتحان مادة التاريخ.

اقرأ أيضًا

موعد تقديم ثانوي منازل 2025 والأوراق المطلوبة للتقديم

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2024 المرحلة الثانية لطلاب علمي رياضة