وزارة التعليم ترصد حالة غش واحدة بامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

أعلنت وزارة التعليم أن غرفة العمليات التابعة لمكافحة الغش الإلكتروني رصدت حالة غش واحدة خلال اليوم، حيث تم ضبط طالبة في لجنة بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية بمحافظة القليوبية خلال امتحان مادة الرياضيات البحتة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن الطالبة استخدمت جهاز الهاتف المحمول في محاولة للغش الإلكتروني، وتم التحفظ على الجهاز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات وتكشف “الموجز” كافة التفاصيل.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

تشديدات وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن من الضروري منع استخدام أي وسائل غش، مشددة على التصدي لأي محاولات غش واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المخالفات.

تفاصيل أداء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

وأشارت إلى أن الطلاب أدوا امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي 2023-2024، وخاض الطلاب في الشعبة العلمية (الرياضيات) امتحان مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، حيث سجلت اللجنة عدد 4087 طالبًا وطالبة. كما أدى طالب واحد من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان مقاييس المفاهيم في مادة الكيمياء.

إجراءات وزارة التربية والتعليم

قبل بدءامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، تواصل الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، مع مديري المديريات التعليمية في غرف العمليات المحلية. كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير في كافة المحافظات.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

أكد نائب الوزير متابعة جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني بدءًا من طباعة الأسئلة، مرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان، وصولًا إلى لجان سير الامتحان ولجان النظام والمراقبة.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني المقبلة

من المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية (العلوم والرياضيات) امتحان الدور الثاني يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2024، في مادة الكيمياء، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان مقاييس المفاهيم في مادة الفيزياء.

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