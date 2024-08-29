التعليم تدرج سيرة بطل الاسكواش علي فرج بمنهج اللغة العربية للصف الأول الإعدادي

أضافت وزارة التربية والتعليم سيرة بطل العالم في الإسكواش علي فرج، إلى منهج اللغة العربية للصف الأول الإعدادي للعام الدراسي 2024-2025، تحت عنوان "مقابلة مع بطل العالم في الإسكواش".

وتناول الدرس الأول الموجود في صفحة 65 من كتاب وزارة التربية والتعليم تفاصيل مسيرة اللاعب علي فرج الرياضية، ويشير الكتاب إلى أن اللاعب وُلد في عام 1992، وحقق أفضل تصنيف له عالميًا بوصوله إلى المركز الأول في يونيو 2022، بعد أن كان في المركز الثاني عالميًا عام 2018.

اللاعب على فرج في كتاب وزارة التربية والتعليم

اللاعب على فرج في كتاب وزارة التربية والتعليم

وأبرز كتاب وزارة التربية والتعليم أن اللعب على فرج درس الهندسة الميكانيكية، لكنه تحول إلى المسار الاحترافي في الإسكواش بعد تخرجه، ويكشف “الموجز” كافة التفاصيل عن اللاعب.

تصريح اللاعب علي فرج

روي اللاعب علي فرج كيف بدأ مشواره في رياضة الإسكواش، قائلاً: "بدأت اللعب في سن خمس سنوات تقريبًا، حيث كنت أقتدي بأخي الأكبر الذي بدأ اللعب قبلي وأظهر تميزًا واضحًا، أحببت اللعبة والرياضة بشكل عام، وكان من حظي أن أبدأ اللعب في سن مبكرة."

حقيقة تدريس موضوع عبد الغفور البرعي

وفي سياق أخر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات حول إدراج موضوع عن عبد الغفور البرعي، شخصية رئيسية في رواية "لن أعيش في جلباب أبي"، ضمن مناهج اللغة العربية للصف الأول الإعدادي في العام الدراسي الجديد 2024-2025.

وفي هذا الصدد، نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم صحة ما تم تداوله بشأن إدراج موضوع عبد الغفور البرعي في المنهج، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع غير مدرج في منهج اللغة العربية للصف الأول الإعدادي، وأن الأخبار المتداولة لا أساس لها من الصحة.

حقيقة تدريس موضوع عبد الغفور البرعي

حقيقة تعديل مناهج الثانوية العامة 2025

في نفس السياق، انتشرت شائعات حول تعديل مناهج الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، وقد أكد المصدر المسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم وجود أي تغييرات أو حذف في مناهج الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تعلن رسميًا عن أي تعديلات في المناهج الدراسية، ودعا الجميع إلى الاعتماد على المعلومات الصادرة من المصادر الرسمية.

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