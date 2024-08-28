حقيقة تدريس موضوع "عبد الغفور البرعي" لطلاب المرحلة الإعدادية 2024/2025

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تدريس موضوع عن عبد الغفور البرعي في مناهج اللغة العربية بالمرحلة الإعدادية وخاصة بالصف الأول ضمن المناهج المضافة حديثًا، ويُعد هذا الموضوع تابع لرواية “لن أعيش في جلباب أبي”.

ويكشف “الموجز” كافة التفاصيل عن تدريس موضوع عبد الغفور البرعي لطلاب الصف الأول الإعدادي والذي ذكر رواد مواقع التواصل أنه سيكون ضمن مناهج المرحلة الإعدادية الجديدة والتي سيبدأ الطلاب دراستها خلال العام الدراسي الجديد 2024/2025.

حقيقة تدريس موضوع عبد الغفور البرعي لطلاب المرحلة الإعدادية

تدريس موضوع عبد الغفور البرعي بمنهج اللغة العربية

وفي هذا السياق، نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم صحة ما تم تداوله حول إدراج تدريس موضوع عبد الغفور البرعي من رواية "لن أعيش في جلباب أبي" في منهج اللغة العربية للصف الأول الإعدادي المطور، الذي سيُطبق لأول مرة في العام الدراسي المقبل.

وأكد المصدر من وزارة التربية والتعليم أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأنه لا يوجد تدريس موضوع عبد الغفور البرعي في منهج اللغة العربية للصف الأول الإعدادي للعام الدراسي القادم.

حقيقة تعديل مناهج الثانوية العامة

وفي سياق آخر، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول تعديل مناهج الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، وردًا على ذلك، نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي تغييرات أو حذف في مناهج الثانوية العامة للعام المقبل، سواء للشعبة العلمية أو الأدبية.

وأوضح المصدر أنه حتى الآن لم تعلن الوزارة رسميًا عن أي تعديلات أو حذف في المناهج الدراسية لأي مرحلة تعليمية، داعيًا الجميع إلى عدم الالتفات للشائعات والاعتماد فقط على المعلومات الصادرة من المصادر الرسمية للوزارة.

حقيقة تدريس موضوع عبد الغفور البرعي لطلاب المرحلة الإعدادية

توفير أجور مجزية للمعلمين

كما عقد وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية في محافظة السويس بالأمس الثلاثاء لمناقشة تطبيق مجموعات التقوية في المدارس.

أكد الوزير أن أهمية بدء التنفيذ قبل العام الدراسي الجديد لضمان تحقيق أقصى استفادة للطلاب وتقديم الدعم المناسب للمعلمين، مشددًا على ضرورة إشراف الوزارة لضمان جودة المجموعات وتوفير أجور مجزية للمعلمين.

كما دعا إلى وضع خطة متكاملة تشمل جدول المواعيد ومحتوى الدروس، مع تحفيز الطلاب والمجتمع المحلي على دعم المبادرة.

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