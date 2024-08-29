إلغاء مادة الحاسب الآلي من مناهج الدبلومات الفنية.. التعليم تكشف الحقيقة

تداولت عدة منشورات بشأن إلغاء مادة الحاسب الآلي من مناهج الدبلومات الفنية وخاصة من المدارس الفنية الصناعية بنظام الثلاث السنوات وهو النظام الذي يتبع نظام الجدارات المهنية.

ويكشف “الموجز” حقيقة إلغاء مادة الحاسب الآلي من مناهج الدبلومات الفنية، بالإضافة إلى معرفة القرارات الرسمية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تداول عبر موقع التواصل الاجتماعي.

إلغاء مادة الحاسب الآلي من مناهج الدبلومات الفنية

حقيقة إلغاء مادة الحاسب الآلي من مناهج الدبلومات الفنية

وفي هذا الشأن، أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية، نفت في عدم إلغاء مادة الحاسب الآلي من مناهج الدبلومات الفنية ولكنها تُدرس فقط في الصف الأول من المدارس الفنية الصناعية بنظام الثلاث سنوات، والتي تتبع نظام الجدارات المهنية.

مادة الحاسب أصبحت نشاط اختياري

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنها لم ترسل توجيهات إلغاء مادة الحاسب الآلي من مناهج الدبلومات الفنية لأنها مادة تُعتبر من المواد الثقافية الأساسية ولا تُدرج في الصفوف الأخرى وفقًا للخطة الدراسية، وأنه لا يوجد موجه حاسب آلي ضمن هيئة التوجيه الفني في التعليم الفني الصناعي، بخلاف التعليم الفني الزراعي والتجاري والفندقي.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه لم يتم إلغاء مادة الحاسب الآلي من مناهج الدبلومات الفنية، بل تم تحويلها إلى مادة نشاط اختياري تحت مسمى "تكنولوجيا وريادة الأعمال والمشروعات"، حيث يختار الطالب بين تكنولوجيا المعلومات أو ريادة الأعمال والمشروعات.

تدريس سيرة بطل الاسكواش للصف الأول الإعدادي

وفي سياق أخر، أضافت وزارة التربية والتعليم سيرة بطل الإسكواش علي فرج إلى منهج اللغة العربية للصف الأول الإعدادي للعام الدراسي 2024-2025، بعنوان "مقابلة مع بطل العالم في الإسكواش".

و يتناول الدرس تفاصيل مسيرته الرياضية، بدءًا من ولادته عام 1992، وصولاً إلى تصنيفه الأول عالميًا في يونيو 2022، بعد أن كان في المركز الثاني عام 2018. يوضح الكتاب أيضًا أن فرج درس الهندسة الميكانيكية قبل التحول إلى الاحتراف في الإسكواش.

حقيقة إلغاء مادة الحاسب الآلي من مناهج الدبلومات الفنية

حقيقة تدريس موضوع عن عبد الغفور البرعي

فيما يتعلق بالشائعات حول إدراج موضوع عن عبد الغفور البرعي في المنهج، أكدت الوزارة عدم صحة هذه المعلومات، كما نفت أي تعديلات في مناهج الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل.

موعد العام الدراسي الجديد 2025

ويذكر أن وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، أعلن مواعيد بدء العام الدراسي الجديد، سيبدأ العام الدراسي في المدارس الرسمية والخاصة والدولية في 21 سبتمبر 2024، وينتهي في 5 يونيو 2025، بإجمالي 35 أسبوعًا.

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