تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2024 .. موعد التقديم والشروط

تزايدت استفسارات طلاب الدبلومات الفنية في مصر حول موعد تنسيق القبول بالكليات والمعاهد للعام الجامعي الجديد 2024-2025، حيث ينتظرون بدء تسجيل رغباتهم وفقًا للضوابط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2024

من المتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالي عن موعد بدء تنسيق الشهادات الفنية 2024 خلال الأيام المقبلة. ستبدأ عملية التنسيق باختبارات القدرات للكليات التي تتطلب اجتياز هذه الاختبارات كشرط للقبول.

نسبة قبول الدبلومات الفنية

تخصص الجامعات في مصر نسبة 10% من الأماكن المتاحة في الكليات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية، حيث يشمل ذلك:

الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية بنظام 3 سنوات (تجاري، صناعي، زراعي، موسيقي، ومدارس مساعدي الخدمات الصحية).

الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة (نظام الثانوية + سنتين) ودبلوم المدارس الفنية بنظام 5 سنوات.

إعفاء أوائل الدبلومات الفنية من التوزيع الجغرافي

قرر المجلس الأعلى للجامعات إعفاء 150 طالبًا من أوائل الشهادات الفنية من قواعد التوزيع الجغرافي، حيث يتم تخصيص ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية بنظام 5 سنوات ودبلوم المعاهد الفنية، والثلث الباقي لنظام 3 سنوات.

قواعد قبول طلاب الدبلومات الفنية 2024

حدد المجلس الأعلى للجامعات القواعد الخاصة بقبول طلاب الشهادات الفنية، حيث سيتم فتح باب القبول في عدد من الكليات والمعاهد، بما في ذلك:

التجارة

التربية (الشعب التي بها تعليم فني)

التربية النوعية

الزراعة

السياحة والفنادق

الخدمة الاجتماعية

الهندسة

الفنون التطبيقية

الآثار

الفنون الجميلة

التكنولوجيا والتعليم الصناعي

شروط القبول الخاصة:

يُسمح للطلاب خريجي مدارس مساعدي الخدمات الصحية بنظام 3 سنوات بعد الإعدادية، والذين حصلوا على مجموع 75% على الأقل، بالتقديم للمعاهد الفنية للتمريض بالجامعات الحكومية، وفقًا لقواعد التوزيع الإقليمي.

يُسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية بنظام 3 سنوات بعد الإعدادية بتخصصات (صناعي، تجاري، زراعي، موسيقي) بمجموع 70% على الأقل بالتقديم لبعض الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية.

يُسمح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية أو المدارس الفنية المتقدمة بنظام 5 سنوات بعد الإعدادية بمجموع 75% فأكثر بالتقديم لبعض الكليات والمعاهد الحكومية.

برامج خاصة للطلاب: تتضمن قواعد التنسيق قبول طلاب الثانوية الفنية للسياحة والفنادق بنظام 3 سنوات من خلال مكتب التنسيق في عدة برامج، مثل:

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

برنامج إدارة وتشغيل المطاعم (تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية.

المعاهد العالية والمتوسطة للسياحة والفنادق.

أعداد المقبولين: سيتم تحديد الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بنسبة 10% من إجمالي الأعداد المقبولة في هذه الكليات من حملة الثانوية العامة، مع تخصيص ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية بنظام 5 سنوات ودبلوم المعاهد الفنية، والثلث الباقي لنظام 3 سنوات.

تسهيلات في التخصصات: كما أقر المجلس عدم التقيد بالتخصص الذي درسه الطالب في الشهادة الفنية عند قبوله بكليات الهندسة، والتربية، والتكنولوجيا والتعليم الصناعي، مع مراعاة الشروط المحددة من المجلس الأعلى للجامعات

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