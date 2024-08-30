غدًا.. امتحانا الكيمياء والجغرافيا الثانوية العامة "دور ثان"

الثانوية العامة .. في إطار امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، يتابع الطلاب والجهات المعنية عدة جوانب هامة:

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني:



لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (العلوم والرياضيات): سيؤدون غدًا السبت امتحان مادة الكيمياء.

لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية: سيؤدون امتحان مادة الجغرافيا.

طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا: سيؤدون امتحان مقاييس المفاهيم في مادة الفيزياء.

أداء الامتحانات أمس:

الشعبة العلمية الثانوية العامة (الرياضيات): أدى الطلاب امتحان مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) بإجمالي عدد 4087 طالبًا وطالبة.



مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا: أدى طالب واحد امتحان مقاييس المفاهيم في مادة الكيمياء.

التحضيرات والإجراءات:

قام الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بالتواصل مع مديري المديريات التعليمية المتواجدين في غرف العمليات المحلية للتأكد من سير العملية الامتحانية بشكل جيد. كما تم التأكد من تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين لجان الامتحانات.

الإجراءات ضد الغش:

تمكن فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد حالة غش واحدة. حيث تم ضبط طالبة في لجنة بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية بمحافظة القليوبية أثناء محاولة الغش باستخدام الهاتف المحمول. تم التحفظ على الجهاز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطالبة وفقًا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان نزاهة الامتحانات والحفاظ على سير العملية التعليمية بانتظام.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة في مصر تُعتبر واحدة من أهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطلاب، حيث تحدد نتائجها مسار التعليم العالي والوظيفي للطلاب. إليك نظرة شاملة على نظام امتحانات الثانوية العامة في مصر:

1. النظام الدراسي:

الصفوف: تُجرى امتحانات الثانوية العامة للطلاب في الصف الثالث الثانوي (الصف الثاني عشر)، والذي يُقسم إلى شُعبتين رئيسيتين: الشعبة العلمية (العلوم والرياضيات) والشعبة الأدبية.

المواد الدراسية: تشمل المواد الدراسية للصف الثالث الثانوي المواد الأساسية والاختيارية، مثل اللغة العربية، اللغة الأجنبية الثانية، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجغرافيا، التاريخ، والمواد الأخرى وفقًا للتخصص.

2. نظام الامتحانات:

الامتحانات السنوية: تُجرى امتحانات الثانوية العامة في نهاية كل عام دراسي، عادةً في شهر يونيو.



أسئلة الامتحانات: تشمل الأسئلة أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية. يتم تحديد نمط الأسئلة من قبل وزارة التربية والتعليم.



التقييم: يتم تقييم الطلاب بناءً على أدائهم في امتحانات نهاية العام، ويُحسب مجموع الدرجات الموزعة على المواد المختلفة.

3. التنسيق والقبول بالجامعات:

نتائج الثانوية العامة: تُستخدم نتائج امتحانات الثانوية العامة لتنسيق دخول الجامعات. يُحسب المجموع الكلي للدرجات لتحديد الفرص المتاحة للطلاب في التخصصات الجامعية المختلفة.





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