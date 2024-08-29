مديرية تعليم القاهرة : التقديم لأولى ثانوي ورقيا لبطء الموقع الإلكتروني

أعلنت مديرية تعليم القاهرة عن قرارات مهمة بشأن عملية التقديم للمرحلة الثانوية (الصف الأول الثانوي) للعام الدراسي القادم. نظرًا لبطء الموقع الإلكتروني للتقديم وتلبيةً لرغبات الطلاب وأولياء الأمور، تقرر أن يكون التقديم ورقيًا هذا العام.

القرارات الرئيسية:

نوعية التقديم: أكدت مديرية تعليم القاهرة أن التقديم سيكون عن طريق تقديم الأوراق (ورقيًا)، وذلك بسبب بطء الموقع الإلكتروني للتقديم الإلكتروني.

الحد الأدنى للتنسيق: أوضحت مديرية تعليم القاهرة أنه تم تعديل الحد الأدنى للتنسيق المقرر بموافقة محافظ القاهرة للثانوية العامة، حيث انخفض من 232 درجة إلى 225 درجة. أما بالنسبة للتعليم الفني (التجاري - الصناعي - الفندقي)، فالفصول الخدمات ستكون أقل بـ 40 درجة من تنسيق الثانوية العامة.

تحقيقًا للرغبات: شددت مديرية تعليم القاهرة أن هذه القرارات تأتي تحقيقًا لرغبات أولياء الأمور وتسهيلًا على الطلاب في عملية التقديم والقبول للمرحلة الثانوية.

لفتت مديرية تعليم القاهرة أنه تم اتخاذ هذه القرارات بناءً على التحديات التي واجهت عملية التقديم الإلكتروني، وتعزيزًا للمرونة في عملية القبول للطلاب في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل.

بهذا، تواصل مديرية تعليم القاهرة جهودها لضمان توفير الفرص التعليمية لجميع الطلاب وتحقيق أفضلية ممكنة للجميع في الحصول على التعليم المناسب وفقًا لاختياراتهم وقدراتهم.

وفي ذات السياق تنشر “الموجز” تطوير الثانوية العامة في مصر هو عملية شاملة تهدف إلى تحسين نوعية التعليم والتقويم في المرحلة الثانوية، وتطوير البرامج والمناهج التعليمية، وتحسين شروط القبول والتنسيق، بالإضافة إلى تطوير بنية المدارس وتوفير الموارد اللازمة. إليك بعض الجوانب التي تشهد جهودًا للتطوير في الثانوية العامة في مصر:



تحديث المناهج والبرامج التعليمية: يتم التركيز على تحديث المناهج وتطويرها لتكون أكثر توافقًا مع احتياجات سوق العمل والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة. هذا يشمل إدخال مواد جديدة وتقديم طرق تعليمية حديثة ومبتكرة.



تحسين بنية المدارس: يتم تطوير وتحسين بنية المدارس الثانوية، بما في ذلك البنية التحتية، والمرافق، والتجهيزات التعليمية لضمان بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للطلاب.



تحسين شروط القبول والتنسيق: يتم تحسين آليات التنسيق وشروط القبول في الثانوية العامة لتوفير فرص أفضل للطلاب في اختيار مدارسهم والتخصصات التي يرغبون في دراستها.



استخدام التكنولوجيا في التعليم: يتم تعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم لتحسين عمليات التعلم وتسهيل وصول الطلاب إلى الموارد التعليمية بشكل أسرع وأكثر فعالية.



تطوير الكفاءة التعليمية للمعلمين: يتم تنفيذ برامج تدريب وتطوير مستمرة للمعلمين لتعزيز كفاءتهم التعليمية واستخدام أساليب تعليمية مبتكرة ومتطورة.



توفير الموارد المالية واللوجستية: يتم تعزيز التمويل وتوفير الموارد المالية واللوجستية اللازمة لضمان تطبيق جميع الإصلاحات والتطويرات المستهدفة في الثانوية العامة.



تلك الجهود تهدف إلى تعزيز جودة التعليم وتحسين فرص النجاح للطلاب في الثانوية العامة في مصر، وتمكينهم من مواصلة تعليمهم العالي أو دخول سوق العمل بكفاءة ومهارات تنافسية.

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