شروط تقديم تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 بمعاهد التعليم العالي

يسعى طلاب الثانوية الأزهرية لمعرفة شروط تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 للقبول بمعاهد التعليم العالي للعام الدراسي 2024-2025، يتعين على هؤلاء الطلاب تحقيق مجموعة من الشروط الأساسية التي تضعها المعاهد كجزء من عملية التنسيق، لضمان قبولهم في البرامج التعليمية المختلفة.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن شروط تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 من بين هذه الشروط، أن يكون الطالب قد اجتاز امتحانات الثانوية الأزهرية بنجاح وحصل على شهادة معترف بها.

شروط تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

شروط تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

متطلبات اللغات الأجنبية

تتطلب شروط تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 للقبول في المعاهد العليا الخاصة للغات أن يحصل الطالب على نسبة لا تقل عن 55% في اللغتين الأجنبيتين أو في إحدى اللغتين في حالة دراسة الطالب لغة واحدة فقط.

رابط تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

يمكن للطلاب الراغبين في التقديم تسجيل رغباتهم من تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، و يتيح الموقع للطلاب تسجيل رغباتهم وفقًا للشروط والمعايير التي تحددها وزارة التعليم العالي، بما في ذلك تفضيلاتهم للمؤسسات التعليمية والبرامج الدراسية المتاحة.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

كليات الطب:

كلية طب البنين والبنات القاهرة: 625 درجة (96.15%).

كلية طب بنين وبنات دمياط: 620 درجة (95.38%).

كلية طب بنين وبنات أسيوط: 616 درجة (94.77%).



الكليات الأخرى:

كلية صيدلة بنين وبنات القاهرة: 607 درجات (93.38%).

كلية طب الأسنان بنين وبنات القاهرة: 615 درجة (94.62%).

كلية هندسة بنين وبنات القاهرة: 591 درجة (90.92%).

كلية الهندسة بنين قنا: 584 درجة (89.85%).



الشعبة الأدبية:

كلية اللغات والترجمة: 373 درجة (59.21%).

كلية الإعلام: 506 درجات (80.32%).

كلية الشريعة والقانون: 450 درجة (71.43%).

كلية التجارة القاهرة: 416 درجة (66.03%).

كلية التربية الرياضية القاهرة: 380 درجة (60.32%).

كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام: 371 درجة (58.89%).

كلية اللغة العربية تخصص عام: 348 درجة (55.24%).

شروط تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

التوزيع الجغرافي لتنسيق الثانوية الأزهرية 2024



يجب أن يلتزم الطالب بالتوزيع الجغرافي في تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 الذي تحدده وزارة التعليم العالي، والذي يعتمد على موقع إقامة الطالب، هذا الشرط يساعد في تنظيم عملية القبول وتقليل الازدحام في المعاهد التعليمية، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى التعليم العالي لجميع الطلاب.

أورق التقديم لمعاهد التعليم العالي

يُطلب من الطلاب تقديم جميع الأوراق والمستندات اللازمة لإتمام عملية التسجيل في المعاهد، تشمل هذه الأوراق شهادة الثانوية الأزهرية، أي مستندات إضافية تحددها المعاهد، مثل شهادات إثبات الإقامة والشهادات الصحية.

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