تفاصيل تنسيق الثانوية الازهرية 2024 والكليات المتاحة

تنطلق عملية تنسيق الثانوية الازهرية 2024 عبر موقع التنيسق الالكتروني في الأيام القليلة المقبلة، حيث يتطلع الطلاب إلى معرفة موعد بدء تسجيل رغباتهم، حيث يتعين على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات الأزهرية قب بداية العام الدراسي الجديد للجامعات.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن تنسيق الثانوية الازهرية 2024 بالإضافة إلى معرفة الكليات المتاحة حيث تتضمن هذه الكليات مجموعة متنوعة من التخصصات في شتى المجالات التي يتطلع الطلاب للالتحاق بها.

تنسيق الثانوية الازهرية 2024

تنسيق الثانوية الازهرية 2024

في السنة الماضية، حددت الأزهر الحدود الدنيا للقبول في تنسيق الثانوية الازهرية 2024 بناءً على نتائج الطلاب، على سبيل المثال، كان الحد الأدنى للقبول في كلية طب البنين والبنات بالقاهرة 625 درجة، بينما في كلية الهندسة بنين وبنات القاهرة كان 591 درجة.

تنسيق الثانوية الازهرية 2024 علمي بنين

كلية طب البنين والبنات القاهرة الحد الأدنى للقبول: 625 درجة

كلية طب بنات وبنين دمياط الحد الأدنى للقبول: 620 درجة

كلية طب بنين وبنات أسيوط الحد الأدنى للقبول: 616 درجة

كلية صيدلة بنين وبنات القاهرة الحد الأدنى للقبول: 607 درجات

كلية طب الأسنان بنين وبنات القاهرة الحد الأدنى للقبول: 615 درجة

الكليات الهندسية كلية هندسة بنين وبنات القاهرة الحد الأدنى للقبول: 591 درجة

كلية الهندسة بنين قنا الحد الأدنى للقبول: 584 درجة



الكليات العلمية الأخرى

كلية العلوم القاهرة (تخصص عام) الحد الأدنى للقبول: 533 درجة

كلية الهندسة الزراعية القاهرة الحد الأدنى للقبول: 530 درجة

معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة الحد الأدنى للقبول: 575 درجة

معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم القاهرة الحد الأدنى للقبول: 566 درجة



تنسيق الثانوية الازهرية 2024

تنسيق الثانوية الازهرية 2024 علمي بنات

كلية التمريض بنات الحد الأدنى للقبول: 586 درجة بنسبة 90.15%



كلية العلوم (تخصص عام) الحد الأدنى للقبول: 577 درجة بنسبة 88.77%



معهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر الحد الأدنى للقبول: 565 درجة بنسبة 86.92%



كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة (شعبة الصحافة والإعلام) الحد الأدنى للقبول: 553 درجة بنسبة 85.08%



كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة (شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية) الحد الأدنى للقبول: 526 درجة بنسبة 80.92%

ما هي توقعات تنسيق جامعة الأزهر 2025؟

موعد بدء تسجيل تنسيق الثانوية الازهرية 2024.. الحق عشان تسجل