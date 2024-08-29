قبل المرحلة الثالثة.. تفاصيل تنسيق جامعة حلوان الأهلية 2024

يبحث طلاب الثانوية العامة عن تنسيق جامعة حلوان الأهلية 2024 قبل تسجيل رغبات المرحلة الثالثة للجامعات حيث تُعد جامعة حلوان الأهلية من أبرز الجامعات الخاصة التي تقدم برامج تعليمية متنوعة للطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن تنسيق جامعة حلوان الأهلية 2024 حيث حددت الجامعة درجات التنسيق المطلوبة للقبول في كلياتها المختلفة، تُمثل هذه الدرجات معيارًا أساسيًا لقبول الطلاب الجدد.

تنسيق جامعة حلوان الأهلية 2024

تفاصيل تنسيق جامعة حلوان الأهلية 2024



يشمل تنسيق جامعة حلوان الأهلية 2024 وفقًا للتخصصات المختلفة، فإن درجة القبول في كلية طب الأسنان قد بلغت 77%، بينما تطلب كلية العلاج الطبيعي 75%. أما كليه الهندسة، فقد حُددت بنسبة 68%، في حين تتطلب كليات مثل علوم الحاسب 60%، والعلوم 53%، والعلوم الصحية 53%.

تنسيق جامعة حلوان الأهلية 2024 شهادات المعادلات العربية والأجنبية



تنسيق جامعة حلوان الأهلية 2024 للطلبة الحاصلين على شهادات معادلة من دول عربية وأجنبية، تم تحديد درجات تنسيق خاصة تتناسب مع معايير التعليم الدولي، حيث تطلب كلية طب الأسنان 82%، والعلاج الطبيعي 78%.

كما حددت الجامعة درجات التنسيق لبقية الكليات، مثل الهندسة 70%، وعلوم الحاسب 65%، والعلوم 58%، هذه التقديرات تهدف إلى ضمان قبول الطلاب الدوليين بناءً على معايير أكاديمية موحدة.

تنسيق جامعة حلوان الأهلية 2024

مصاريف جامعة حلوان الأهلية 2024



1. كلية طب الأسنان

تعتبر كلية طب الأسنان في جامعة حلوان الأهلية من أكثر الكليات تكلفة، حيث تبلغ مصاريفها الدراسية 120 ألف جنيه سنويًا. هذه المصاريف تعكس التخصصات العملية والمعدات الحديثة المستخدمة في التدريب.

2. كلية العلاج الطبيعي

تبلغ مصاريف كلية العلاج الطبيعي في جامعة حلوان الأهلية 100 ألف جنيه سنويًا. وتشمل هذه المصاريف جميع الأنشطة التعليمية والعملية التي يتطلبها التخصص.

3. كلية الهندسة

تقدر مصاريف كلية الهندسة في جامعة حلوان الأهلية بـ70 ألف جنيه. توفر الكلية برامج دراسية متقدمة ومرافق تدريبية متطورة لدعم الدراسة العملية والنظرية.

4. كلية العلوم

تبلغ مصاريف كلية العلوم 50 ألف جنيه سنويًا. تتضمن هذه المصاريف كافة الأنشطة الأكاديمية والبحثية التي تدعم تطوير مهارات الطلاب.

5. كليات الفنون والفنون التطبيقية، والعلوم الإنسانية، والتجارة وإدارة الأعمال

تقدر مصاريف كليتي الفنون والفنون التطبيقية، والعلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال بـ60 ألف جنيه لكل منهما. تشمل هذه المصاريف جميع المرافق الدراسية والأنشطة العملية.

6. علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات

تبلغ مصاريف كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات 75 ألف جنيه. تسهم هذه المصاريف في توفير أحدث التقنيات والمعدات اللازمة لتدريب الطلاب في هذا المجال المتطور.

7. تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

تتطلب دراسة تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مصاريف تصل إلى 45 ألف جنيه، تشمل الأنشطة التعليمية والتدريبية المتخصصة في هذا المجال.

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