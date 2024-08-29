موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 للمدارس والجامعات.. وحقيقة تأجيله

يترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 بعد انتشار شائعات تأجيل العام الدراسي المقبل، والذي من المقرر أن يبدأ 21 سبتمبر 2024، حيث يمثل هذا الموعد انطلاقة جديدة للمراحل التعليمية المختلفة، بما في ذلك الابتدائي والإعدادي والثانوي.

ويستعرض “الموجز” تفاصيل موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 بالإضافة إلى معرفة حقيقة ما تداول العام الدراسي المقبل، موعد إجازة نصف العام وامتحانات نصف العام ونهايته.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025

سينطلق موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 يوم 21 سبتمبر 2024 ويبدأ الفصل الدراسي الأول هذا التاريخ ويستمر حتى 23 يناير 2025، حيث يتيح هذا الوقت للطلاب الاستعداد لامتحاناتهم الأولى التي ستبدأ في 11 يناير.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025

سيواصل الطلاب دراستهم وفقًا للمناهج الدراسية المقررة، مع الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول التي ستبدأ في 11 يناير 2025، ومن المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي في 25 يناير 2025 وتنتهي في 6 فبراير 2025، ستكون هذه الإجازة لمدة أسبوعين، تتيح للطلاب فرصة استراحة وتجديد نشاطهم قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 8 فبراير 2025، ويستمر حتى 5 يونيو 2025. خلال هذه الفترة، سيستكمل الطلاب دراستهم حتى نهاية العام الدراسي، مع تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في 24 مايو 2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

موعد امتحانات نهاية العام الدراسي

ستبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في 31 مايو 2025، بينما ستبدأ امتحانات الثانوية العامة في 14 يونيو 2025. يتم تحديد هذه المواعيد بدقة لضمان تنظيم سلس للامتحانات وضمان استكمال الطلاب لمهامهم الدراسية بنجاح.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 للجامعات

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 للجامعات

سيبدأ موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 للجامعات في الفصل الدراسي الثان يوم السبت، 8 فبراير 2025. يستمر هذا الفصل لمدة 16 أسبوعًا، على أن تنتهي الدراسة في يوم الخميس، 29 مايو 2025.

حقيقة تأجيل موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025

وفي سياق أخر، انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025، مما أثار القلق بين الطلاب وأولياء الأمور، وتدور الأنباء حول احتمالية تغيير مواعيد بدء الدراسة.

في ردٍ على هذه الشائعات، نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، شادي زلطة، صحة المعلومات المتداولة، مؤكدًا أن الدراسة ستبدأ في موعدها المحدد وفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنتها الوزارة مسبقًا.

وأوضح أن الوزارة قد اتخذت كافة التدابير لضمان بدء العام الدراسي في الوقت المحدد دون أي تأجيل.

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