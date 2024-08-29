تفاصيل تنسيق و مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2025.. كل ما تريد معرفته

تعتبر جامعة المنصورة الجديدة واحدة من أبرز الجامعات الأهلية في مصر، وتحظى بشعبية كبيرة بين طلاب الثانوية العامة الراغبين في الحصول على تعليم جامعي متميز، مع اقتراب العام الدراسي 2025، يبحث العديد من الطلاب عن تفاصيل تنسيق جامعة المنصورة الجديدة وخطوات التقديم إليها، إلى جانب التوقعات الخاصة بمستوى التنسيق استنادًا إلى نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

توقعات تنسيق جامعة المنصورة الجديدة 2025

من المتوقع أن يشهد تنسيق جامعة المنصورة الجديدة للعام 2025 اهتمامًا واسعًا من قبل الطلاب، حيث تشير التوقعات إلى أن الحد الأدنى للقبول في الجامعة قد يكون على النحو التالي:

الشعبة العلمية: من المتوقع أن يبدأ التنسيق عند 371 درجة فأكثر (ما يعادل 90.48%).

من المتوقع أن يبدأ التنسيق عند 371 درجة فأكثر (ما يعادل 90.48%). الشعبة الهندسية: قد يبدأ التنسيق عند 357 درجة فأكثر (ما يعادل 87.07%).

قد يبدأ التنسيق عند 357 درجة فأكثر (ما يعادل 87.07%). الشعبة الأدبية: من المتوقع أن يبدأ التنسيق عند 280 درجة فأكثر (ما يعادل 68.29%).

مصاريف جامعة المنصورة الجديدة للعام 2024

وفيما يتعلق بالتكاليف الدراسية، نستعرض فيما يلي مصاريف جامعة المنصورة الجديدة للبرامج الأكاديمية المتاحة للعام 2024:

كلية الطب: 130,000 جنيه.

130,000 جنيه. مصاريف كلية طب الأسنان: 120,000 جنيه.

120,000 جنيه. كلية الصيدلة: 90,000 جنيه.

90,000 جنيه. كلية العلوم: 50,000 جنيه.

50,000 جنيه. مصاريف كلية التمريض: 40,000 جنيه.

40,000 جنيه. كلية القانون: 46,000 جنيه.

46,000 جنيه. كلية الأعمال: 46,000 جنيه.

46,000 جنيه. مصاريف كلية الهندسة: 70,000 جنيه.

70,000 جنيه. كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 50,000 جنيه.

50,000 جنيه. مصاريف كلية علوم وهندسة الحاسب: 70,000 جنيه.

70,000 جنيه. كلية علوم وهندسة المنسوجات: 60,000 جنيه.

60,000 جنيه. مصاريف كلية الإعلام والاتصال: 50,000 جنيه.

50,000 جنيه. مصاريف كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية: 46,000 جنيه.

جدير بالذكر أن ذلك، يأتي هذا في ظل توجه العديد من الطلاب نحو جامعة المنصورة الجديدة لما تقدمه من برامج أكاديمية متقدمة، تواكب احتياجات سوق العمل الحالي، وتوفر بيئة تعليمية متميزة. ومع اقتراب بدء العام الدراسي، من المتوقع أن تزداد حركة التسجيل والالتحاق بالجامعة، مما يبرز أهمية متابعة الطلاب المستمرة لتفاصيل التنسيق والمصاريف.

اقرأ أيضا:

بالخطوات.. طريقة تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني 2024 (فيديو)

تنسيق كليات تمريض 2024 بالجامعات الحكومية والمعاهد الفنية