وزارة التربية والتعليم تعلن موعد تطبيق قرار إضافة العربي والدين والتاريخ للثانوية الدولية

يتضمن قرار وزارة التربية والتعليم في مصر إضافة مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية إلى منهج المراحل الثانوية الدولية.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم هذه الخطوة ستبدأ تطبيقها اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026.

وشددت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من ذلك هو ضمان أن الطلاب الحاصلين على شهادات دولية معادلة للثانوية العامة المصرية يكونون قادرين على اجتياز امتحانات في هذه المواد وتحسين مجموع درجاتهم بناءً على ذلك.

تفاصيل التطبيق تشمل:

وزارة التربية والتعليم : تدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية في كافة المراحل التعليمية من الصف العاشر حتى الصف الثاني عشر أو ما يعادلهم.



وزارة التربية والتعليم : إضافة درجات هذه المواد إلى المجموع الاعتباري للشهادات الدولية المعادلة للثانوية العامة المصرية بنسبة 10% لكل مادة، بحيث تشكل 20% من المجموع الكلي لدرجات الطالب.



وزارة التربية والتعليم : تنظيم امتحانات عامة في مواد اللغة العربية والتاريخ بواسطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



وتوجه وزارة التربية والتعليم بأن يلتزم جميع الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات دولية معادلة للثانوية العامة بالتقدم لهذه الامتحانات، سواء كانوا حصلوا على الشهادات داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.

وشددت وزارة التربية والتعليم أنه ستتم معالجة درجات هذه المواد وفقاً للقواعد والنسب المقررة، وتحسب ضمن مجموع الدرجات الإجمالي للطالب.

تطوير الثانوية العامة



جدير بالذكر تطوير الثانوية العامة يمثل هدفاً مهماً لأي نظام تعليمي يسعى لتحسين جودة التعليم وتأهيل الطلاب لمواجهة تحديات المستقبل بفعالية. فيما يلي بعض النقاط التي يمكن النظر فيها لتطوير الثانوية العامة:

منهج شامل ومتكامل: تصميم منهج دراسي يشمل جميع المواد الضرورية لتأهيل الطلاب بشكل شامل، مع التركيز على المواد الأساسية والتطبيقات العملية.



تحديث المناهج والمواد الدراسية: متابعة التطورات في مجالات مختلفة وتكاملها في المناهج، مع التأكيد على المواضيع الحديثة والتكنولوجيا والمهارات المتقدمة.



تنويع طرق التقويم والتقييم: اعتماد أساليب تقييم متنوعة تشمل الاختبارات التقليدية والمشروعات البحثية والتقييم المستمر لتحقيق تقييم شامل وعادل للطلاب.



تعزيز مهارات التفكير والتحليل النقدي: تنمية قدرات الطلاب على التفكير النقدي والابتكار وحل المشكلات واتخاذ القرارات.



تعزيز التعلم النشط والمشاركة الطلابية: تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة اللاصفية والعمل الجماعي والتعلم الذاتي والتعلم القائم على المشروعات.



تطوير مهارات الاتصال والتعليم الرقمي: دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم لتحسين الوصول إلى المعلومات وتعزيز مهارات الاتصال والتفاعل.



دعم التوجيه والارشاد الأكاديمي: تقديم دعم فردي ومجموعات للطلاب لتوجيههم في اختيار مساراتهم التعليمية والمهنية بناءً على قدراتهم واهتماماتهم.



تعزيز الشفافية والمساءلة: توفير آليات لقياس الأداء والتقييم المستمر لنظام التعليم والتأكد من تحقيق الأهداف المحددة.

تعزيز الثقافة المدرسية والمجتمعية: تعزيز القيم والأخلاقيات والوعي بالمسؤولية المجتمعية لدى الطلاب.

تعزيز التعاون بين المدارس والمؤسسات الأخرى: تعزيز التعاون مع الجامعات والصناعة والمجتمع المحلي لتحقيق انسجام أفضل بين التعليم واحتياجات سوق العمل.

هذه النقاط تمثل جوانب مختلفة يمكن أن تساهم في تطوير الثانوية العامة وتحسين تجربة التعلم للطلاب بشكل شامل ومتكامل.

اقرأ أيضًا

"تعليم الإسكندرية" تعلن آخر الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد



مديرية تعليم القاهرة : التقديم لأولى ثانوي ورقيا لبطء الموقع الإلكتروني