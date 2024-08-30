ننشر موعد نهاية تقليل الاغتراب وتنسيق الجامعات 2024

تقليل الاغتراب .. من الواضح أن هناك استعداداً كبيراً للتنسيق وتقليل الاغتراب للطلاب الذين يتقدمون للجامعات المصرية في العام الدراسي 2024.

يوضح الموجز من خلال هذا التقرير تفاصيل تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2024.



وإليكم بعض النقاط المهمة حول تقليل الاغتراب:



بوابة مصر الرقمية: هي الموقع الذي يستخدمه الطلاب لتقديم طلبات تقليل الاغتراب للالتحاق بالجامعات المصرية. يتم فتح باب التقديم عبر الموقع لفترة محددة ووفقاً للضوابط التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية.

الفترة الزمنية: يبدأ استقبال طلبات تقليل الاغتراب من يوم الخميس 29 أغسطس 2024 ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024. هذه الفترة مهمة للطلاب الراغبين في تقليل اغترابهم للالتحاق بالجامعات.



تنسيق الجامعات 2024

المجالات المتاحة: تشمل الفرص تقليل الاغتراب كلاً من المناظر وغير المناظر، وفق النسبة المقررة التي هي 10% من الحد الأقصى للنسبة المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة.

التسهيلات الإلكترونية: تم توفير فيديوهات توضيحية لمساعدة الطلاب على فهم كيفية تقديم طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية. هذا يسهل عملية التقديم ويضمن سلاسة الإجراءات.

القوائم الخاصة بالتنسيق 2024: تتضمن قوائم التنسيق للجامعات والمعاهد الحكومية بعض النقاط الرئيسية للنسب الدنيا المطلوبة للالتحاق بالتخصصات المختلفة. هذه النقاط تعكس المعايير المطلوبة لقبول الطلاب في كل تخصص.

من خلال هذه الإجراءات والتسهيلات، يهدف نظام التنسيق للعام 2024 إلى تسهيل عملية التقديم وتحقيق فرص متساوية للطلاب للالتحاق بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات والمجالات الأكاديمية.







تنسيق الجامعات في مصر

تنسيق الجامعات في مصر يعد عملية مهمة ومعقدة تهدف إلى توفير الفرص التعليمية المناسبة للطلاب بناءً على أدائهم في الثانوية العامة. إليك نبذة عامة عن كيفية يتم تنسيق الجامعات في مصر:

البوابة الإلكترونية للتنسيق: تنظم عملية التنسيق عبر بوابة إلكترونية تسمى "بوابة التنسيق الإلكترونية للقبول بالجامعات المصرية". هذه البوابة تستخدم لتلقي طلبات الالتحاق من الطلاب وتوزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية المختلفة.

المراحل والتوقيت: يتم تنظيم التنسيق عادةً في مرحلتين رئيسيتين:



المرحلة الأولى : تشمل الطلاب الذين حققوا أعلى الدرجات في الثانوية العامة. يتم توزيعهم على الكليات والمعاهد حسب اختياراتهم والتخصصات المتاحة.





: تشمل الطلاب الذين حققوا أعلى الدرجات في الثانوية العامة. يتم توزيعهم على الكليات والمعاهد حسب اختياراتهم والتخصصات المتاحة. المرحلة الثانية: تشمل الطلاب الذين لم يحققوا الدرجات الكافية في المرحلة الأولى، والتي يمكن أن تشمل أيضًا طلاباً يرغبون في تغيير تخصصاتهم أو الالتحاق بكليات أخرى.

الاختبارات التكميلية: بعض الكليات قد تتطلب اختبارات تكميلية أو مقابلات شخصية للطلاب المتقدمين، خاصة في التخصصات التي تتطلب مهارات أو معرفة خاصة.

النقاط الدنيا المطلوبة: تحدد كل كلية أو معهد حدودًا دنياً للنقاط اللازمة للالتحاق بها، وتتم ضبط هذه الحدود وفقاً للطلب المتقدم والعدد المتاح من المقاعد.

تقليل الاغتراب: هو إجراء يهدف إلى تحفيز الطلاب لاختيار كليات أو معاهد تقع قريباً من محافظاتهم، وذلك من خلال توفير نسبة محدودة من المقاعد للطلاب الذين يرغبون في ذلك.

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