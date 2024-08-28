رابط تقليل الاغتراب 2024.. «الخطوات والتفاصيل الكاملة»

بعد إعلان وزارة التعليم العالي عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لعام 2024، ينتظر الطلاب بفارغ الصبر موعد بدء تقليل الاغتراب.

تقليل الاغتراب

كما انه من المتوقع أن يُفتح باب التقديم لـ تقليل الاغتراب بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، التي من المقرر أن تبدأ عملية التسجيل فيها الأسبوع المقبل، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تقليل الاغتراب

تقليل الاغتراب

موعد بدء التقديم لتقليل الاغتراب 2024

سيتم فتح باب التقديم لتقليل الاغتراب بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.

يبدأ تسجيل المرحلة الثانية غدًا الثلاثاء، ويستمر لمدة خمسة أيام حتى يوم الأحد.

تقليل الاغتراب



فتح باب تقليل الاغتراب 2024

سيتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا.

سيتم الإعلان عن النتائج وفقًا للنسبة المُقررة، والتي تبلغ 10% من الطاقة الاستيعابية للكلية المُراد التحويل إليها.

التحويل سيكون ضمن النطاق الجغرافي (أ) ويسمح بالتحويل لمرة واحدة فقط، ولا يُسمح بالتحويل الثلاثي.

بعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، سيتم فتح باب التحويلات لتقليل الاغتراب مرة أخرى.

شروط تقليل الاغتراب 2024:

يشترط التحويل ضمن النطاق الجغرافي (أ): يجب أن يكون التحويل ضمن النطاق الجغرافي المحدد.

لمرة واحدة فقط: لا يُسمح بالتحويل الثلاثي.

كما يشترط المفاضلة بالمجموع النهائي: سيتم المفاضلة بين الطلاب بناءً على المجموع النهائي.

التحويل إلكترونيًا: يتم التحويل عبر الإنترنت، ولا توجد عملية تحويل ورقية.

فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة: كما انه من المقرر أنه سيتم الإعلان عن موعد فتح باب التحويلات بعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.

خطوات التقديم على تقليل الاغتراب 2024:

اولا عليك الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

ثانيا قم باختيار "خدمات تنسيق الثانوية العامة 2024".

ثالثا في الخطوة الآتية قم باختيار خانة "تقليل الاغتراب".

رابعا عليك تحديد الشهادة الحاصل عليها الطالب.

خامسا قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري.

سادسا عليك اختيار "قائمة جديدة".

سابعا قم بالضغط على "تقليل الاغتراب".

ثامنا عليك اختيار الكلية أو المعهد المرغوب التحويل إليه.

تاسعا والخطوة الآخيرة طباعة ورقة التحويل.

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