بالتفاصيل.. تعرف على موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب 2024 وشروط لتقديم

يُعد موعد فتح تقليل الاغتراب 2024 من أهم المراحل التي ينتظرها طلاب الثانوية العامة بعد إعلان نتائج التنسيق للالتحاق بالجامعات، في عام 2024، من المقرر أن تُفتح مرحلة تقليل الاغتراب قريبًا، حيث سيتمكن الطلاب من تقديم طلبات التحويل إلى كليات أقرب إلى أماكن إقامتهم، وذلك لضمان تحقيق التوزيع الجغرافي المناسب وتخفيف العبء عن الطلاب.

ويستعرض "الموجز" كافة التفاصيل المتعلقة عن موعد فتح تقليل الاغتراب 2024 وشروطه، حيث تُعد مرحلة تقليل الاغتراب من المراحل الصارمة والمحددة في نظام التنسيق.، ولذلك، نحرص على تقديم جميع التفاصيل الدقيقة التي يحتاجها الطلاب وأولياء الأمور لفهم الإجراءات اللازمة، وضمان تقديم طلباتهم بشكل صحيح ومناسب.

موعد فتح تقليل الاغتراب 2024

من المتوقع موعد فتح تقليل الاغتراب 2024 في الأيام الأخيرة من شهر أغسطس، وتستمر لعدة أيام، مما يمنح الطلاب الوقت الكافي لتقديم طلباتهم، وتهدف هذه المرحلة إلى مساعدة الطلاب الذين تم ترشيحهم لكليات بعيدة عن أماكن إقامتهم، مما يسهم في تقليل مشقة التنقل وتكاليف الدراسة.

موعد فتح تقليل الاغتراب 2024

شروط تقليل الاغتراب 2024

من ضمن شروط تقليل الاغتراب 2024 يُسمح بالتحويل ضمن نفس القطاع التعليمي (تحويل مناظر) أو إلى كلية أخرى بشرط استيفاء الحد الأدنى للقبول (تحويل غير مناظر)، ويمكن تقديم الطلبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ويجب على الطلاب الالتزام بتقديم طلباتهم في الفترة المحددة.

أعلنت وزارة التعليم العالي أن النسبة المقررة للتحويلات في مرحلة تقليل الاغتراب تبلغ 10% من الطاقة الاستيعابية للكليات المراد التحويل إليها، هذا يعني أن هناك عددًا محدودًا من الأماكن المتاحة، ما يوجب على الطلاب الإسراع في تقديم طلباتهم وضمان استيفاء الشروط المطلوبة.

موعد فتح تقليل الاغتراب 2024

شروط تقليل الاغتراب للبنات

التحويل المناظر: يمكن للطالبة التحويل إلى كلية أخرى مناظرة في نطاقها الجغرافي، بشرط أن تكون قد حصلت على الحد الأدنى المطلوب لهذه الكلية في التنسيق.

التحويل غير المناظر: يتم السماح بالتحويل إلى كلية غير مناظرة في نطاق الطالبة الجغرافي، بشرط استيفاء الحد الأدنى المطلوب للكلية المراد التحويل إليها في التنسيق.

الالتزام بالتوزيع الجغرافي: يجب أن يكون التحويل في إطار المنطقة الجغرافية (أ) الأقرب إلى سكن الطالبة.

التحويل الإلكتروني: جميع طلبات التحويل تتم فقط عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ولا تُقبل أي تحويلات ورقية.

التحويل لمرة واحدة فقط: يسمح للطالبة بالتحويل مرة واحدة فقط، ويجب استيفاء جميع الشروط الخاصة بالكلية المراد التحويل إليها، مثل اجتياز اختبارات القدرات إذا كانت مطلوبة.

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