شاومينج تٌحاول تداول امتحاني الجيولوجيا وعلم النفس للثانوية العامة الدور الثاني 2024

تستمر محاولات جروبات الغش في التأثير على سير امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 حيث سعت هذه الجروبات إلى إقناع طلاب الشعبتين العلمية والأدبية لتصوير أوراق امتحاني الجيولوجيا وعلم النفس.

ورصد “الموجز” تفاصيل محاولات جروبات الغش في تداول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 حيث بدأت امتحانات الجيولوجيا لطلاب الشعبة العلمية وعلم النفس لطلاب الشعبة الأدبية في الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

تداول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

تداول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

وأرسلت جروبات الغش والمعروفة بـ شاومينج عبر تطبيق تليجرام رسالة تدعو فيها الطلاب بتداول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 بـ امتحاني الجيولوجيا وعلم النفس والذي بدأ طلاب الثانوية العامة في تأديته منذ قليل.

ورغم الإجراءات الصارمة التي تتخذها وزارة التربية والتعليم لضمان نزاهة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024، فإن هذه الجروبات تحاول بشتى الطرق تحقيق أهدافها، حيث تواصلت هذه الجروبات مع الطلاب منذ بداية اليوم لإغرائهم بتصوير أوراق الامتحانات وإرسالها إليهم.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

تصوير أوراق امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

تركزت هذه المحاولات على إقناع طلاب الثانوية العامة بأن تصوير أوراق امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 بامتحاني الجيولوجيا وعلم النفس سيمكنهم من الحصول على إجابات سريعة من متخصصين، مما يساعدهم في تحسين درجاتهم.

تقرير اليوم الثامن من امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالأمس ، تقرير اليوم الثامن من امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لعام 2024، للعام الدراسي 2023-2024، موضحة أن طلاب الشعبة العلمية أدوا امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بمشاركة 3911 طالبًا وطالبة.

بينما خضع طالبان من مدارس المتفوقين لاختبارات الاستعداد للقبول بالجامعات في مادتي الأحياء والجيولوجيا. وقد كشف "الموجز" عن كافة تفاصيل هذه الامتحانات.

لم ترصد حالات غش إلكتروني

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن غرفة العمليات لم ترصد أي حالات غش خلال اليوم الثامن من امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لعام 2024. وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بعدم استخدام أي وسائل للغش، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات.

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