بمادة الكيمياء والجغرافيا.. رصد 4 حالات خلال امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه خلال أداء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني تمكن فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد أربع حالات غش، حيث تم ضبط طالبة في لجنة بإدارة النزهة بمحافظة القاهرة وطالبة أخرى في لجنة بإدارة شرق الزقازيق بمحافظة الشرقية، وكلاهما كانتا تستخدمان الهاتف المحمول للغش أثناء امتحان الجغرافيا.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

وأضافت وزرة التربية التعليم أنه خلال أداء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني أيضًا ضبط طالبين آخرين في لجنتين بمحافظتي الجيزة والقاهرة أثناء محاولتهما الغش أثناء امتحان الكيمياء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هؤلاء الطلاب وفقًا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 والقانون رقم 205 لسنة 2020 ويكشف “الموجز” كافة تفاصيل الامتحانات.

رصد حالات غش خلال امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها تحرص على منع استخدام وسائل الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تحدث خلال امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024.

عدد الطلاب المؤدين لامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الطلاب أدوا امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني في صباح اليوم في الفترة الأولى، أدى طلاب الشعبة العلمية “العلوم والرياضيات” امتحان مادة الكيمياء، بإجمالي عدد 15,507 طالبًا وطالبة. بينما امتحن طلاب الشعبة الأدبية في مادة الجغرافيا، بإجمالي عدد 6,061 طالبًا وطالبة.

كما خضع طالبان من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا لامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بمادة مقاييس المفاهيم في مادة الفيزياء.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

توجيهات نائب وزير التربية والتعليم

وأرسل الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بالتواصل مع مديري المديريات التعليمية المتواجدين في غرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين لجان الامتحانات في جميع المحافظات. وشدد نائب الوزير على متابعة جميع مراحل العمل من طباعة الأسئلة إلى توزيعها على اللجان وتوفير الإشراف اللازم.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) غدًا الأحد 1 سبتمبر 2024 امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، بينما يخضع طلاب مدارس المتفوقين لاختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في مادتي الأحياء والجيولوجيا.

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