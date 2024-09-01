حالات الغش صفر.. التعليم تنشر تقرير ثامن أيام امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم، الأحد تقرير ثامن أيام امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن طلاب الشعبة العلمية أدوا امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بواقع 3911 طالبًا وطالبة، بينما أجرى طالبان من مدارس المتفوقين اختبارات الاستعداد للقبول بالجامعات في الأحياء والجيولوجيا ويكشف “الموجز” كافة التفاصيل.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

تقرير امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه لم تُسجل غرفة العمليات أي حالات غش خلال امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024، حيث شددت الوزارة على ضرورة عدم استخدام أي وسائل غش واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات.

بيان وزارة التربية والتعليم

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن طلاب الشعبة العلمية (العلوم) سيؤدون غدًا، الاثنين 2 سبتمبر 2024، امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، بينما سيؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة علم النفس والاجتماع، وسيتناول طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل). كما سيخوض طلاب مدارس المتفوقين امتحان مقاييس المفاهيم في الأحياء.

حرص الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على التواصل مع مديري المديريات التعليمية في غرف العمليات المحلية والتأكد من تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين لجان الامتحانات في جميع المحافظات.

وأشار نائب الوزير إلى متابعة سير العمل في جميع مراحل امتحانات الدور الثاني بدءًا من طباعة الأسئلة وصولًا إلى توزيعها على اللجان ومراكز النظام والمراقبة.

توجيهات وزير التربية والتعليم بشأن المدارس المصرية اليابانية

وفي ساق أخر، ترأس محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد، اجتماعًا مع وحدة تشغيل المدارس المصرية اليابانية لمناقشة تطوير منصة إدارة هذه المدارس بهدف تحسين الخدمات المقدمة للطلاب.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

أفضل المدارس في مصر

وخلال الاجتماع، أكد الوزير أن المدارس المصرية اليابانية تُعد من أفضل المدارس في مصر، حيث استعرض نظام التعليم وآليات تنفيذ الأنشطة التربوية بها، حيث أصدر توجيهات بتطوير المنصة الرئيسية لموقع إدارة التعليم في المدارس المصرية اليابانية، مع التركيز على المراجعة الدقيقة للمواد التعليمية وضمان أن تكون الفيديوهات تفاعلية وجذابة.

كما شدد وزير التربية والتعليم على أهمية إدراج الواجبات المنزلية والاختبارات الأسبوعية بطريقة تشد انتباه الطلاب، مع الإشادة بالأنشطة الاستباقية التي تساهم في تحضير الطلاب للدروس قبل حضورهم للفصول الدراسية.

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