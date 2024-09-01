خطة وزارة التعليم لتطوير منصة إدارة المدارس المصرية اليابانية

ترأس محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد، اجتماعًا مع وحدة تشغيل المدارس المصرية اليابانية لمناقشة سبل تطوير منصة إدارة هذه المدارس بهدف تحسين الخدمات المقدمة للطلاب.

وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أن المدارس المصرية اليابانية تُعد من أفضل المدارس في مصر، حيث استعرض نظام التعليم فيها وآليات التطبيق العملي للأنشطة التربوية ويكشف “الموجز” كافة التفاصيل.

وزير التربية والتعليم

توجيهات وزير التربية والتعليم

وأصدر وزير التربية والتعليم توجيهات بتطوير المنصة الرئيسية لموقع إدارة التعليم بالمدارس المصرية اليابانية، مع التركيز على المراجعة الدقيقة للمواد التعليمية وضمان أن تكون الفيديوهات تفاعلية وجذابة للطلاب.

كما شدد وزير التربية والتعليم على ضرورة إدراج الواجبات المنزلية والاختبارات الأسبوعية بشكل يلفت انتباه الطلاب، مشيدًا بالأنشطة الاستباقية التي تحضر الطالب للدرس قبل الحصة.

خلال الاجتماع، تم أيضًا استعراض نظام التعليم في جميع المراحل الدراسية داخل المدارس المصرية اليابانية وآليات تطبيق الأنشطة.

المشاركين في الاجتماع

حضر الاجتماع الأستاذة شيرين حمدي، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة نيفين حمودة، المشرف على المدارس المصرية اليابانية، والدكتورة نرمين النعماني، مستشار الفريق التعليمي في وحدة المدارس المصرية اليابانية، والأستاذ مالك الرفاعي، مدير عام الوحدة.

وزير التربية والتعليم

إلغاء تقييم المرحلة الإعدادية بالشهادات الأجنبية البريطانية

أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا بإلغاء تقييم المرحلة الإعدادية بالشهادات الأجنبية البريطانية، كما أفاد ممثل هيئة بيرسون إيدكسيل للاختبارات الدولية، يشمل هذا القرار إلغاء نظام التقييم لكل من اختبارات بيرسون إيدكسيل "Modular IG" واختبارات كامبريدج "Core"، وذلك بناءً على موافقة وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف.

ووفقًا للقرار، سيبدأ إلغاء تقييم الإعدادية البريطانية من الصف العاشر ويستمر حتى نهاية المرحلة الثانوية، في حين سيظل التقييم للصف التاسع كما هو، بناءً على الاختبارات التي تحددها المدارس.

كما أصدر وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، قرارًا تنظيميًا ينظم قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم في المدارس التي تمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة داخل جمهورية مصر العربية، يهدف هذا القرار إلى ضمان تكافؤ التعليم وجودته في جميع المدارس التي تتبع هذه الأنظمة.

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