أصدر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف قرارات تعديلات الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد خلال لقائه مع السفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، والوفد المرافق له، حيث استعرض الوزير الإجراءات المتعلقة بالتعديلات التي أُدخلت على الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن قرارات تعديلات الخريطة الزمنية للعام الدراسي بالإضافة إلى معرفة موعد بدء الفصل الدراسي الأول والثاني ومعرفة إجازة نصف العام وموعد الامتحانات بكافة المراحل التعليمية وفقًا لقرارات وزير التربية والتعليم.

وزير التربية والتعليم

تعديلات الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

حدد وزير التربية والتعليم أن تعديلات الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد أدت إلى زيادة فترة التدريس الفعلية بـ من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا، بالإضافة إلى تمديد مدة الحصة الدراسية بمقدار 5 دقائق، مما يعزز القدرة التعليمية بنسبة 33% ويساعد في تنفيذ الخطة الدراسية بشكل أكثر فعالية، بما في ذلك التعليم النشط.

تفاصيل تعديلات الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

بعد تعديلات الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ينطلق العام الدراسي للمدارس يوم السبت 21 سبتمبر 2024، ويستمر حتى الخميس 5 يونيو 2025، بإجمالي 35 أسبوعًا موزعة على الفصلين الدراسيين.

موعد الفصل الدراسي الأول

وتصل تعديلات الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد في الفصل الدراسي الأول يبدأ في 21 سبتمبر 2024 وينتهي يوم الخميس 23 يناير 2025، مع انطلاق امتحاناته يوم السبت 11 يناير 2025. تبدأ إجازة منتصف العام يوم السبت 25 يناير 2025.

موعد الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي الثاني يبدأ يوم السبت 8 فبراير 2025 ويختتم يوم الخميس 5 يونيو 2025. تبدأ امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 24 مايو 2025، بينما تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 31 مايو 2025، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 14 يونيو 2025.

وزير التربية والتعليم

موعد بدء الدراسة بالجامعات

يبدأ العام الدراسي في السبت 28 سبتمبر 2024.

تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في السبت 4 يناير 2025.

إجازة منتصف العام تبدأ من السبت 25 يناير 2025.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني في السبت 8 فبراير 2025 ويستمر حتى الخميس 29 مايو 2025.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني تُعقد خلال شهر يونيو 2025، حسب طبيعة الدراسة بكل كلية.

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