وزير التربية والتعليم يصدر قرار إلغاء تقييم الإعدادية البريطانية

أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا بإلغاء تقييم الإعدادية البريطانية إلى ممثل هيئة بيرسون إيدكسيل للاختبارات الدولية، يفيد بموافقة وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، على إلغاء نظام التقييم للمرحلة الإعدادية بالنسبة للشهادات الأجنبية البريطانية، وذلك لكل من اختبارات بيرسون إيدكسيل “Modular IG” واختبارات كامبريدج “Core”.

ويكشف “الموجز” تفاصيل خطاب وزير التربية والتعليم عن إلغاء تقييم الإعدادية البريطانية لكل من اختبارات بيرسون إيدكسيل "Modular IG" واختبارات كامبريدج "Core"، وفقًا لموافقة وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف.

وزير التربية والتعليم

قرار إلغاء تقييم الإعدادية البريطانية

وحدد خطاب وزير التربية والتعليم أن إلغاء تقييم الإعدادية البريطانية سيبدأ من الصف العاشر ويستمر حتى نهاية المرحلة الثانوية، بينما سيظل التقييم للصف التاسع ضمن المدارس بناءً على الاختبارات التي تضعها المدارس نفسها، كما كان الحال في السنوات السابقة.

أصدر وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، قرارًا وزاريًا ينظم قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم في جميع المدارس التي تمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية. يهدف القرار إلى ضمان تكافؤ التعليم وجودته في جميع المدارس التي تتبع هذه الأنظمة.

تدريس المواد الأساسية

يشمل القرار إلزام المدارس المرخصة بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة بتدريس مادة اللغة العربية في مرحلة رياض الأطفال، ومادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث. كما يلزم تدريس مواد اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، والتربية الدينية من الصف الرابع وحتى الصف التاسع وفقًا للمنهج المعتمد في المدارس الرسمية المصرية.

وزير التربية والتعليم

نسب درجات المواد الوطنية

ينص القرار على أن تشكل درجات الطالب في مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية نسبة 10% من مجموع الدرجات الكلي في نهاية كل صف دراسي. بالنسبة للمرحلة الثانوية، يجب تدريس مواد اللغة العربية، التاريخ، والتربية الدينية من الصف العاشر وحتى الثاني عشر أو ما يعادله، حيث ستحتسب درجات هذه المواد بنسبة 10% لكل منها ضمن المجموع الكلي للشهادة الدولية المعادلة للثانوية العامة.

احتساب درجات الشهادات الدولية

بالنسبة لشهادة الدبلومة الأمريكية، سيتم احتساب درجاتها بنسبة 40% من GPA، و40% من الاختبارات النهائية الدولية، و20% من درجات امتحاني اللغة العربية والتاريخ. سيساهم هذا في تحقيق التوازن بين الأداء الأكاديمي المحلي والدولي.

تطبيق القرار

يُطبق هذا القرار اعتبارًا من العام الدراسي 2024-2025 للطلاب من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف التاسع، ومن العام الدراسي 2025-2026 للطلاب من الصف العاشر.

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