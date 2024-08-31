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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

لطلاب الثانوية العامة.. مواعيد تقديم معهد معاون شرطة 2024

مواعيد تقديم معهد
مواعيد تقديم معهد معاون شرطة 2024

يبحث طلاب الثانوية العامة عن مواعيد تقديم معهد معاون شرطة 2024 حيث يعتبر هذا المعهد خيارًا مهمًا للطلاب الراغبين في الالتحاق بالقوات الأمنية، والتقديم للمعهد يفتح أبوابه سنويًا في أوقات محددة، مما يستدعي من الطلاب متابعة هذه المواعيد بدقة لضمان تقديم طلباتهم في الوقت المناسب.

ويستعرض “الموجز” تفاصيل مواعيد تقديم معهد معاون شرطة 2024 حيث يبدأ موعد التقديم من كل عام   في المعهد يوم 18 مايو ويستمر حتى 27 يوم يونيو هذه الفترة تمنح الطلاب الوقت الكافي لإعداد طلباتهم وتقديمها بشكل صحيح، مع ضرورة الانتباه إلى التفاصيل والإجراءات المطلوبة.

 مواعيد تقديم معهد معاون شرطة 2024

 مواعيد تقديم معهد معاون شرطة 2024

تستمر مواعيد تقديم معهد معاون شرطة 2024 بوزارة الداخلية لمدة 40 يومًا تنتهي فترة استقبال الطلبات في 27 يونيو 2024، حيث انتهت مواعيد التقديمات هذا العام ومن المقرر لأت تفتح في العام المقبل بنفس هذه لأيام.

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مواعيد تقديم معهد معاون شرطة 2025

تبدأ مواعيد تقديم معهد معاون شرطة 2025 في الفترة من 18 مايو 2025، ويستمر حتى 27 يونيو 2025. خلال هذه الفترة، يتم استقبال طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعهد، حيث تعد هذه الفترة فرصة هامة لهم لتقديم طلباتهم بشكل منظم ودقيق.

رابط تقديم معهد معاون شرطة 2024

 يجب على الراغبين في تقديم معهد معاون شرطة 2024 الدخول  إلى موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، حيث يمكنهم بدء عملية التسجيل من هنـــــــــــــــــــا

 مواعيد تقديم معهد معاون شرطة 2024

خطوات تقديم معهد معاون شرطة 2024

  • في حال وجود حساب مسبق، يتم تسجيل الدخول في تقديم معهد معاون شرطة 2024 باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
  • إذا لم يكن لدى المتقدم حساب مسبق على موقع وزارة الداخلية، يجب عليه إنشاء حساب جديد عبر الرابط المخصص. بعد تسجيل الحساب، يمكن متابعة عملية التقديم.
  • يتعين على المتقدمين إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة. بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، يتم تقديم الطلب عبر الضغط على زر "إرسال" لإتمام عملية التقديم.

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