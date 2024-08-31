حددت وزارة التعليم العالي اخر موعد لتسجيل تقليل الاغتراب 2024 عبر موقع التنسيق الالكتروني لذلك يجب على طلاب الثانوية العامة التسجيل في تقليل الاغتراب قبل الموعد الذي حددته الوزارة.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن اخر موعد لتسجيل تقليل الاغتراب 2024 عبر موقع التنسيق الالكتروني بالإضافة إلى معرفة خطوات إجراء عملية التحويلات والشروط.

اخر موعد لتسجيل تقليل الاغتراب 2024 عبر موقع التنسيق الالكتروني

اخر موعد لتسجيل تقليل الاغتراب 2024 عبر موقع التنسيق الالكتروني

من المقرر أن يكون اخر موعد لتسجيل تقليل الاغتراب 2024 عبر موقع التنسيق الالكتروني يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، يُعتبر هذا الموعد فرصة نهائية للطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم الأكاديمية والتسجيل في الكليات التي تناسبهم بشكل أفضل.

لينك تقليل الاغتراب 2024

يمكن للطلاب الدخول عبر لينك تقليل الاغتراب 2024 من هنــــــــــــــــــــا يُشدد على أن جميع التحويلات يجب أن تتم من خلال هذا الموقع، حيث لا توجد تحويلات ورقية متاحة.

شروط تقليل الاغتراب 2024

تتضمن شروط التحويل المناظر أن يكون ضمن الحدود الدنيا للقطاع، بينما يتطلب التحويل غير المناظر استيفاء الحد الأدنى للكلية المستهدف التحويل إليها. يجب أيضًا الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي الخاصة بكل منطقة.

يُسمح للطلاب بالتحويل لمرة واحدة فقط خلال فترة تسجيل تقليل الاغتراب، وهذا يتطلب من الطلاب اتخاذ قرار دقيق بناءً على الخيارات المتاحة والفرص التي يرغبون في تحقيقها.

يجب على الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات معينة استيفاء أي شروط إضافية قد تشمل اجتياز اختبارات القدرات أو غيرها من المتطلبات الخاصة بالكلية.

يشكل الموعد النهائي فرصة حاسمة للطلاب لإعادة النظر في خياراتهم التعليمية وضمان تلبية تطلعاتهم الأكاديمية. من الضروري استكمال عملية التسجيل قبل انتهاء الموعد لضمان تحقيق أفضل توافق مع رغباتهم الجامعية.

اخر موعد لتسجيل تقليل الاغتراب 2024 عبر موقع التنسيق الالكتروني



الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة علمي علوم

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا (6 أكتوبر): 263.5 درجة.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة (جامعة مصر الدولية التكنولوجية): 263.5 درجة.

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات (6 أكتوبر): 220 درجة.

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا (إدارة أعمال): 219 درجة.

أكاديمية أخبار اليوم (تكنولوجيا صحافة، 6 أكتوبر): 218 درجة.

طيبة العالي (نظم معلومات، طريق سقارة، الهرم): 216 درجة.

العالي للعلوم الإدارية (6 أكتوبر): 216 درجة.

أكاديمية أخبار اليوم (علوم إدارية عربي وإنجليزي، 6 أكتوبر): 214.5 درجة.

العالي للغات (6 أكتوبر): 232 درجة.

العالي خدمة اجتماعية (6 أكتوبر): 213.5 درجة.

العالي للإعلام وفنون الاتصال (6 أكتوبر): 213.5 درجة.

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (6 أكتوبر): 210 درجة.

العالي سياحة وفنادق (6 أكتوبر): 205 درجة.

اقرأ أيضًا

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2024.. والكليات المتاحة

رسميًا.. مواعيد وأماكن قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2024