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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2024.. والكليات المتاحة

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة 2024

تتصدر عبارات تنسيق المرحلة الثالثة 2024 محركات البحث، حيث ينتظر العديد من طلاب الثانوية العامة إعلان الحد الأدنى للقبول في كليات المرحلة الثالثة علمي علوم  بعد إعلان نتائج المرحلة الثانية.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن تنسيق المرحلة الثالثة 2024 لطلاب الثانوية العامة الذين لم يتمكنوا من التقديم في المرحلتين الأولى والثانية عن الكليات المتاحة لهذه المرحلة ومعرفة موعد بدء التنسيق في جميع المحافظات.

موعد تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2024

من المقرر أن يبدأ تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2024 عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق بعد إعلان نتائج امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، التي تستمر حتى 3 سبتمبر 2024. 

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سيتم فتح باب تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2024 لمدة محددة تسمح للطلاب بترتيب رغباتهم بناءً على التخصصات والكليات المتاحة ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2024 تسجيل الرغبات من هنـــــــــــــــا

كليات المرحلة الثالثة علمي علوم 2024 بالدرجات الموجز 

يوفر الموجز كليات المرحلة الثالثة علمي علوم 2024 بالدرجات المتاحة لطلاب الثانوية العامة حيث اختفت بعض الكليات النظرية من هذه المرحلة لذلك  تتنوع الكليات المتاحة في المرحلة الثالثة حسب الأماكن الشاغرة في الجامعات بعد المرحلتين الأولى والثانية.

و تشمل هذه الكليات المعاهد العليا والمتوسطة التي تقبل من مجموع درجات منخفض نسبياً وهي كالتالي: 

  • تربية نوعية المنصورة: 250.0
  • معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش: 250.0
  • تربية (طفولة) سوهاج: 249.5
  • تربية (طفولة) الوادي الجديد: 249.0
  • تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة: 249.0
  • تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة: 247.0
  • تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية: 250.0
  • تربية نوعية الزقازيق: 250.0
  • معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضة: 250.0
  • سياحة وفنادق الإسكندرية: 250.0
  • أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة: 250.0
  • المعهد التكنولوجي للتمريض بالمنيا: 246.5
  • تربية بني سويف رياضة: 246.0
  • معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادي بمصروفات رياضة: 243.0

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2024 

يمكن للطلاب الوصول إلى رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2024 من خلال الموقع الرسمي  للتنسيق الإلكتروني أو عبر بوابة مصر الرقمية ويتوجب على الطلاب إدخال بياناتهم الشخصية ورقم الجلوس وكلمة المرور لبدء تسجيل الرغبات

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