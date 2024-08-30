تنسيق المرحلة الثالثة .. موعد تنسيق القبول بالجامعات لطلاب شهادات المعادلات

تنسيق المرحلة الثالثة .. يتم بدء تسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2024-2025 عبر موقع التنسيق الإلكتروني في الأسبوع المقبل.

هذا يأتي عقب انتهاء اختبارات القدرات بكليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الرياضية والموسيقية والفنية، التي ستستمر حتى الإثنين المقبل.

الموقع الإلكتروني بدأ أيضًا في استقبال رغبات التماسات تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، بناءً على قواعد المجلس الأعلى للجامعات، حيث بدأ هذا النشاط يوم الخميس الماضي.



جامعة القاهرة







أعمال تنسيق المرحلة الثالثة

من المقرر أن تبدأ أعمال تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بعد إعلان نتائج الدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة لعام 2024.

تنسيق المرحلة الثالثة هو مرحلة مهمة في عملية القبول بالجامعات في مصر، وتأتي بعد إعلان نتائج الدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة. في هذه المرحلة، يتمكن الطلاب الذين حققوا الدرجات اللازمة من اختيار الكلية والتخصص الذي يرغبون في الالتحاق به.

خطوات تنسيق المرحلة الثالثة:

إعلان النتائج: يتم إعلان نتائج الدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة، وهي الدرجات التي يستند إليها الطلاب لاختيار الكلية والتخصص.

تسجيل الرغبات: بعد الإعلان عن النتائج، يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات الطلاب في الالتحاق بالكليات المختلفة وفقًا للدرجات التي حصلوا عليها وتفضيلاتهم.

استعراض الخيارات: يمكن للطلاب استعراض الكليات والتخصصات المتاحة ومقارنتها بناءً على الشروط والمتطلبات المطلوبة لكل برنامج دراسي.

تعديل الرغبات: الطلاب قد يقومون بتعديل رغباتهم عدة مرات خلال فترة التسجيل المحددة، حتى يتمكنوا من اختيار الاختصاص الذي يناسبهم بشكل أفضل.

توزيع الطلاب: يتم مراجعة الرغبات المسجلة وتوزيع الطلاب على الكليات وفقًا للأسس المعتمدة، مع مراعاة الأولويات والدرجات المحصلة.

إعلان القبول: يتم إعلان نتائج القبول للطلاب المقبولين في الكليات والتخصصات التي اختاروها، ويتم تحديد الإجراءات التالية لاستكمال إجراءات القبول.

التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة والبدء في الدراسة: بعد القبول، يتمكن الطلاب من التوجه إلى الكلية المقبولين فيها لاستكمال إجراءات التسجيل النهائية والبدء في العام الدراسي الجديد.

تنسيق المرحلة الثالثة يعد مهمًا جدًا لضمان أن يتمكن الطلاب من اختيار الكلية والتخصص الذي يناسبهم وفقًا لإمكانياتهم وتطلعاتهم المهنية المستقبلية.

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