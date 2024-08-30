متى يبدأ تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2024.. ننشر الكليات المتاحة
يتساءل عدد كبير من الطلاب والطالبات عن متى يبدأ تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2024، وذلك للالتحاق بالجامعات والكليات والمعاهد المختلفة.
موعد تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2024
وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية في تنسيق الالتحاق بالكليات والجامعات المختلفة.
ومن المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالي عن موعد بدء تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2024، والكليات المتاحة خلال الـ 72 ساعة القادمة، ليستطيع طلاب المرحلة الثالثة تسجيل رغباتهم وفقًا للحد الأدني.
كليات متاحة في المرحلة الثالثة
وينشر لكم الموجز على النحو التالي كليات متاحة في المرحلة الثالثة:
كلية تربية رياضية بنات جنوب الوادي
كلية تربية رياضية بنين أسيوط
كلية تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية
كلية تربية رياضية بنات الفيوم
كلية تربية رياضية بنات العريش
كلية تربية الوادي الجديد رياضة
كلية تربية رياضية بنين مطروح
كلية تربية رياضية بنات أسيوط
كلية تربية نوعية سوهاج
كلية تربية رياضية بنات طنطا
تنسيق الجامعات 2024 في المحافظات كلية تربية رياضة سوهاج
كلية تربية نوعية مطروح
كلية تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية
كلية تربية أسوان رياضة
كلية تربية رياضية بنات مدينة السادات
كلية تربية رياضية بنين السويس
كلية تربية رياضية بنين الوادي الجديد
كلية تربية رياضية بنين العريش
كلية تربية رياضية بنات أسوان
كلية تربية رياضية بنين أسوان
الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط
سياحة وفنادق جنوب الوادي فرع الغردقة
كلية تربية رياضية بنات المنيا
كلية تربية الفيوم رياضة
كلية تربية رياضية بنات الزقازيق
كلية تربية نوعية المنصورة بمنية النصر
كلية تربية نوعية المنصورة بمنية النصر
كلية تربية نوعية المنصورة بميت غمر
كلية تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية
كليات متاحة للمرحلة الثالثة 2024 علمي علوم كلية تربية رياضية بنات الإسكندرية
كلية تربية كفر الشيخ رياضة
كلية تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة
كلية تربية رياضية بنات السويس
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية
كلية تربية مدينة السادات رياضة
كلية تربية رياضية بنات العريش
كلية تربية الوادي الجديد رياضة
المتوسط للخدمة الاجتماعية باسوان
ك.ت. فني صناعي نجع حمادي بنين
معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - ش إدارة أعمال
الفني التجارى بدمياط
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معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة نظم معلومات
معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية
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معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية
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المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان
الفني التجارى بالعريش
معهد اكتوبر العالي للاقتصاد
الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم
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