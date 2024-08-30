متى يبدأ تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2024.. ننشر الكليات المتاحة

يتساءل عدد كبير من الطلاب والطالبات عن متى يبدأ تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2024، وذلك للالتحاق بالجامعات والكليات والمعاهد المختلفة.

موعد تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2024

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية في تنسيق الالتحاق بالكليات والجامعات المختلفة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالي عن موعد بدء تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2024، والكليات المتاحة خلال الـ 72 ساعة القادمة، ليستطيع طلاب المرحلة الثالثة تسجيل رغباتهم وفقًا للحد الأدني.

تنسيق المرحلة الثالثة 2024

كليات متاحة في المرحلة الثالثة

وينشر لكم الموجز على النحو التالي كليات متاحة في المرحلة الثالثة:

كلية تربية رياضية بنات جنوب الوادي

كلية تربية رياضية بنين أسيوط

كلية تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

كلية تربية رياضية بنات الفيوم

كلية تربية رياضية بنات العريش

كلية تربية الوادي الجديد رياضة

كلية تربية رياضية بنين مطروح

كلية تربية رياضية بنات أسيوط

كلية تربية نوعية سوهاج

كلية تربية رياضية بنات طنطا

تنسيق الجامعات 2024 في المحافظات كلية تربية رياضة سوهاج

كلية تربية نوعية مطروح

كلية تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

كلية تربية أسوان رياضة

كلية تربية رياضية بنات مدينة السادات

كلية تربية رياضية بنين السويس

كلية تربية رياضية بنين الوادي الجديد

كلية تربية رياضية بنين العريش

كلية تربية رياضية بنات أسوان

كلية تربية رياضية بنين أسوان

تنسيق المرحلة الثالثة 2024

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

سياحة وفنادق جنوب الوادي فرع الغردقة

كلية تربية رياضية بنات المنيا

كلية تربية الفيوم رياضة

كلية تربية رياضية بنات الزقازيق

كلية تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

كلية تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

كلية تربية نوعية المنصورة بميت غمر

كلية تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

كليات متاحة للمرحلة الثالثة 2024 علمي علوم كلية تربية رياضية بنات الإسكندرية

كلية تربية كفر الشيخ رياضة

كلية تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

كلية تربية رياضية بنات السويس

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية

كلية تربية مدينة السادات رياضة

كلية تربية رياضية بنات العريش

كلية تربية الوادي الجديد رياضة

المتوسط للخدمة الاجتماعية باسوان

ك.ت. فني صناعي نجع حمادي بنين

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - ش إدارة أعمال

الفني التجارى بدمياط

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

تربية العريش رياضة

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة نظم معلومات

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

الفني التجارى بالعريش

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

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