تعرف على تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات تجاري

يبحث العديد من الطلاب عبر محرك البحث العالمي جوجل، عن تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات تجاري، وذلك بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الثاني.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الثاني جميع التخصصات الفنية (زراعي - تجاري - فندقي - صناعي) ومدارس التعليم المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك عبر موقعها الرسمي، بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف.

خطوات الحصول على نتيجة الدور الثاني الدبلومات الفنية برقم الجلوس

وينشر الموجز لطلاب الدبلومات الفنية خطوات الحصول على نتيجة الدور الثاني 2024 كالتالي:

-الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنـــا

-كتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة لذلك

-الضغط على أيقونة عرض النتيجة ستظهر له نتيجة الدور الثاني الدبلومات الفنية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024



تنسيق الدبلومات الفنية 2024

ومن المقرر أن يبدأ مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية 2024، بداية من شهر سبتمبر المقبل، بحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وننشر لكم على النحو التالي مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات تجاري

-معهد فني صحي إسماعيلية: 97.41%.

- معهد فني صحي إمبابة: 97.24%.

- معهد فني صحي الإسكندرية: 97.24%.

- فني صحي جنوب الوادي: 97.24%.

- معهد فني صحي بني سويف: 97.06%.

- معهد تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد: 96.98%.

- معهد فني صحي أسوان: 96.89%.

- تجارة دمياط: 95.86%.

- تجارة المنصورة: 95.68%.

- تجارة الزقازيق: 95.34%.

تجارة كفر الشيخ: 96.20%.

- تجارة انتساب موجه بورسعيد: 96.20%.

- تجارة قناة السويس بالإسماعيلية: 96.03%.

- تجارة انتساب موجه كفر الشيخ: 95.34%.

- تجارة السويس: 95.34%.

- تجارة طنطا: 95.17%.

- تجارة جنوب الوادي: 95.17%.

- تجارة انتساب موجه دمياط: 95.17%.

- تجارة انتساب موجه المنصورة: 95.00%.

- تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية: 95.00%.

- تجارة أسوان: 95.00%.

- تجارة أسيوط: 94.82%.

- تجارة الإسكندرية: 94.65%.

- تجارة العريش: 94.65%.

- تجارة دمنهور: 94.56%.

- تجارة سوهاج: 94.33%.

- تجارة انتساب موجه السويس: 94.33%.

تجارة انتساب موجه الإسكندرية: 93.87%.

- تجارة وإدارة أعمال حلوان: 93.79%.

- تجارة انتساب موجه دمنهور: 93.79%.

- تجارة انتساب موجه سوهاج: 93.66%.

- تجارة انتساب موجه القاهرة: 93.62%.

- تجارة انتساب موجه بني سويف: 93.62%.

- تجارة انتساب موجه بنها: 93.62%.

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