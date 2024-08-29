تعرف على موعد المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة 2024.. والكليات المتوفرة

تُعد المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة 2024 فرصة مهمة للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في القبول خلال المرحلتين الأولى والثانية، في هذه المرحلة، يتاح للطلاب التسجيل في عدد من الكليات والمعاهد التي ما زالت بها أماكن شاغرة، وذلك بهدف ضمان فرصة للجميع في التعليم الجامعي.

ويستعرض "الموجز" كافة التفاصيل عن المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة 2024 بما في ذلك الحد الأدنى للقبول في الكليات والمعاهد المتاحة، والخطوات اللازمة لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني.

المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة 2024

موعد المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة 2024

تبدأ المرحلة الثالثة لـ تنسيق الثانوية العامة 2024عادة بعد إعلان نتائج امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، مما يمنح الطلاب الذين أعادوا الامتحانات فرصة إضافية لتسجيل رغباتهم والانضمام إلى التعليم العالي، ومن المتوقع أن تكون هذه المرحلة من التنسيق مليئة بالتنافس على الأماكن المتبقية في الكليات والمعاهد.

تفاصيل المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة 2024

الحد الأدنى للقبول المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة 2024 يُقدر بنسبة 50% فأكثر، مما يتيح لعدد كبير من الطلاب فرصة الالتحاق بالتخصصات التي تناسب مجموعهم، وتستهدف هذه المرحلة طلاب الشعبتين العلمية والأدبية، ويتم توزيعهم على الكليات والمعاهد بناءً على الرغبات المسجلة ومجموع الدرجات.

المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة 2024

آداب دمياط: 249 درجة.

معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم: 249 درجة.

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم: 249 درجة.

المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف: 248 درجة.

آداب أسوان: 248 درجة.

آداب بنات عين شمس: 248 درجة.

تربية نوعية جنوب الوادي: 248 درجة.

حقوق حلوان: 248 درجة.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج: 248 درجة.

معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا قليوبية: 248 درجة.

إعلام بني سويف (رياضة): 247 درجة.

آداب العريش: 247 درجة.

تربية تعليم ابتدائي بني سويف: 247 درجة.

تربية طفولة جنوب الوادي: 247 درجة.

تربية رياضية بالإسماعيلية بجامعة قناة السويس: 247 درجة.

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية: 247 درجة.

حقوق المنوفية بشبين الكوم: 247 درجة.

الأكاديمية الحديثة بالمعادي قسم علوم حاسب (رياضة): 246 درجة.

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